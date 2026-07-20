La police valaisanne recherche le conducteur d'un SUV Audi blanc, impliqué dans un accident ce lundi matin. Une motarde percutée et blessée à Agarn a été hospitalisée.

En Valais, un conducteur non identifié percute une moto et quitte les lieux

En Valais, un conducteur non identifié percute une moto et quitte les lieux

Appel à témoins pour un SUV blanc

Connsaissez-vous le propriétaire d'une Audi blanche? Ce lundi Le 20 juillet, la police cantonale valaisanne lance un appel à témoins pour un accident de la circulation survenu ce lundi 20 juillet au matin.

«Peu avant 7h, une motocycliste circulait sur la route cantonale de Tourtemagne en direction d’Agarn, détaille le communiqué. Sur la longue ligne droite, elle a été dépassée par un véhicule actuellement non identifié.» La motarde a ressenti une «collision latérale par frottement s’est produite».

L'Audi blanche fuit les lieux

La personne au volant de la voiture de tourisme, elle, a «quitté les lieux de l’accident sans se soucier de l’état de santé de la femme blessée». Après avoir reçu les premiers soins médicaux sur place, elle a été transportée en ambulance à l’hôpital de Viège.

La Ministère public et la Police cantonale lancent un appel à témoins: «Le véhicule recherché serait vraisemblablement un SUV Audi blanc». Toute personne pouvant fournir des renseignements sur cet accident est priée de prendre contact avec la police au 027 326 56 56. Il en va de même pour «le conducteur ou la conductrice ayant quitté les lieux de l’accident».