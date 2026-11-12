Les Bains d'Hérémence (VS) ont été placés sous séquestre pénal en raison d'un litige financier, a confirmé la procureure générale valaisanne. Les propriétaires ne peuvent ni vendre, ni donner, ni hypothéquer le bien.

Les Bains d'Hérémence placés sous séquestre pénal en Valais

Les Bains d'Hérémence placés sous séquestre pénal en Valais

ATS Agence télégraphique suisse

Les Bains d'Héréremence (VS) ont été placés sous séquestre pénal par le Ministère public (MP) valaisan en raison d'un litige financier, a révélé Watson jeudi. Le complexe thermal peut rester ouvert, mais les propriétaires ne peuvent plus vendre, donner ou hypothéquer le bien.

«Une procédure a été ouverte en raison d'un litige financier en lien avec les Bains d'Hérémence», a confirmé à Keystone-ATS la procureure générale du canton du Valais Beatrice Pilloud, revenant sur les informations du média en ligne. «Dans ce cadre, une restriction du droit d'aliéner a été inscrite au registre foncier», a-t-elle ajouté.

Complexe hôtelier Dixent Resort

Cette procédure fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (TC), a-t-elle encore relevé. Les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence. Watson évoque un conflit entre actionnaires, qui a donné lieu à une procédure civile visant le blocage des immeubles. Celle-ci est remontée jusqu'au Tribunal fédéral (TF), qui a rejeté la demande. Beatrice Pilloud a toutefois précisé qu'il s'agissait de deux procédures distinctes.

Les Grands Bains d'Hérémence font partie du complexe hôtelier Dixence Resort. Ils sont ouverts au public depuis 2023.