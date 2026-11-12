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Ni vendre, ni donner, ni hypothéquer
Les Bains d'Hérémence placés sous séquestre pénal en Valais

Les Bains d'Hérémence (VS) ont été placés sous séquestre pénal en raison d'un litige financier, a confirmé la procureure générale valaisanne. Les propriétaires ne peuvent ni vendre, ni donner, ni hypothéquer le bien.
Publié: il y a 31 minutes
La justice valaisanne place les Bains d'Hérémence sous séquestre pénal.
Photo: Andrea Soltermann
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ATS Agence télégraphique suisse

Les Bains d'Héréremence (VS) ont été placés sous séquestre pénal par le Ministère public (MP) valaisan en raison d'un litige financier, a révélé Watson jeudi. Le complexe thermal peut rester ouvert, mais les propriétaires ne peuvent plus vendre, donner ou hypothéquer le bien.

«Une procédure a été ouverte en raison d'un litige financier en lien avec les Bains d'Hérémence», a confirmé à Keystone-ATS la procureure générale du canton du Valais Beatrice Pilloud, revenant sur les informations du média en ligne. «Dans ce cadre, une restriction du droit d'aliéner a été inscrite au registre foncier», a-t-elle ajouté.

Complexe hôtelier Dixent Resort

Cette procédure fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (TC), a-t-elle encore relevé. Les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence. Watson évoque un conflit entre actionnaires, qui a donné lieu à une procédure civile visant le blocage des immeubles. Celle-ci est remontée jusqu'au Tribunal fédéral (TF), qui a rejeté la demande. Beatrice Pilloud a toutefois précisé qu'il s'agissait de deux procédures distinctes.

Les Grands Bains d'Hérémence font partie du complexe hôtelier Dixence Resort. Ils sont ouverts au public depuis 2023.

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