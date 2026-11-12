Les Bains d'Hérémence placés sous séquestre pénal en Valais

Les Bains d'Héréremence (VS) ont été placés sous séquestre pénal par le Ministère public (MP) valaisan en raison d'un litige financier, a révélé Watson jeudi. Le complexe thermal peut rester ouvert, mais les propriétaires ne peuvent plus vendre, donner ou hypothéquer le bien.
«Une procédure a été ouverte en raison d'un litige financier en lien avec les Bains d'Hérémence», a confirmé à Keystone-ATS la procureure générale du canton du Valais Beatrice Pilloud, revenant sur les informations du média en ligne. «Dans ce cadre, une restriction du droit d'aliéner a été inscrite au registre foncier», a-t-elle ajouté.
Complexe hôtelier Dixent Resort
Cette procédure fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (TC), a-t-elle encore relevé. Les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence. Watson évoque un conflit entre actionnaires, qui a donné lieu à une procédure civile visant le blocage des immeubles. Celle-ci est remontée jusqu'au Tribunal fédéral (TF), qui a rejeté la demande. Beatrice Pilloud a toutefois précisé qu'il s'agissait de deux procédures distinctes.
Les Grands Bains d'Hérémence font partie du complexe hôtelier Dixence Resort. Ils sont ouverts au public depuis 2023.