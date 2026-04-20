Un incendie sévit actuellement dans un déôt à Saxon (VS), provoquant un important dégagement de fumée. Les autorités appellent à éviter la zone.

Un incendie provoque un important dégagement de fumée à Saxon (VS)

Un incendie provoque un important dégagement de fumée à Saxon (VS)

Un incendie s'est déclaré dans à Saxon (VS), provoquant un important dégagement de fumée, selon des informations d'Alerte Swiss. Face à la situation, les autorités ont émis plusieurs recommandations à l'attention de la population. Un important dispositif composé de pompiers, de d'agents municipaux et de policiers cantonaux est actuellement mobilisé.

«Il s'agit d'un dépôt qui brûle dans le secteur ouest du village, du côté de Martigny», a déclaré le porte-parole de la police cantonale valaisanne Stève Léger à Keystone-ATS. Comme le vent souffle en direction du Valais central, tout le village est concerné, a-t-il ajouté.

L'alerte a été donnée vers 15h50. Les causes du sinistre ainsi que la nature précise du dépôt restent à préciser. Il est demandé de fermer les portes et les fenêtres, ainsi que d’arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation. La population est par ailleurs priée d'éviter la région concernée et d'informer son voisinage.