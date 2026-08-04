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De la dolce vita au cauchemar
Un couple valaisan doit casquer 8000 francs pour l'énorme bourde d'une station-service

En Italie, un couple franco-suisse a vu ses vacances tourner au cauchemar après avoir fait le plein dans une station-service italienne. Du diesel dans leur réservoir à essence a détruit leur moteur, engendrant des frais de plusieurs milliers de francs.
Publié: 18:26 heures
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Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
Le réservoir contenait du diesel au lieu d'essence.
Photo: KEYSTONE
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Ils sont passés de la dolce vita au cauchemar. Le véhicule d'un couple de vacanciers franco-suisse est brusquement tombé en panne, alors qu'ils étaient sur le chemin de retour pour le Valais. Et la raison est pour le moins insolite: du diesel avait été inséré dans un réservoir… à essence. Une histoire rapportée par 20 Minutes

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L'incident s'est produit en Italie, dans une station-service de Sarni Oil. Résultat, un moteur complètement détruit, assorti d'une facture salée. A cause de la rareté des pièces de rechange de leur voiture, le couple a dû débourser plus de 8000 francs pour les réparations! En effet, leur assurance ne couvrait pas un cas comme le leur.

Pas le premier cas

Avec l'appui d'une assistance juridique, le couple a adressé une lettre à Sarni Oil – restée sans réponse à ce jour. Contacté par 20 Minutes, le groupe n'a pas été en mesure de confirmer l'incident.

A noter que ce n'est pas la première fois que l'entreprise italienne est confrontée à un tel problème: un automobiliste suisse avait dû remplacer son moteur à cause de sable qui s'était retrouvé dans le réservoir. 

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