Un Britannique de 69 ans a perdu la vie dans un accident mortel à Arbaz (VS), lundi en soirée. Sa voiture a quitté la route et percuté un rocher pour une raison que l'enquête devra déterminer.

Un Britannique décède dans un accident de la route en Valais

Un Britannique décède dans un accident de la route en Valais

Léo Michoud Journaliste Blick

Il était seul au volant, s'est déporté et a heurté un rocher. Un accident mortel s'est produit à Arbaz (Valais) ce lundi 3 août en début de soirée. Un ressortissant britannique de 69 ans a perdu la vie en voiture, alors qu'il roulait en direction d'Anzère.

«Pour une raison que l'enquête devra déterminer, son véhicule s'est déporté sur la gauche, a quitté la chaussée et a percuté un rocher situé en bordure de la route, relate la police dans un communiqué. Malgré les soins prodigués, les secouristes dépêchés sur les lieux n'ont pu que constater le décès du conducteur.»

La police cantonale valaisanne a été informée vers 20h15. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Celui-ci a mobilisé l'organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144), la Police régionale des Villes du Centre (PRVC), les sapeurs-pompiers de Sion et de l'Ardet (Ayent), ainsi qu'un hélicoptère d'Air-Glaciers.