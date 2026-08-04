DE
FR

Collision avec un rocher
Un Britannique décède dans un accident de la route en Valais

Un Britannique de 69 ans a perdu la vie dans un accident mortel à Arbaz (VS), lundi en soirée. Sa voiture a quitté la route et percuté un rocher pour une raison que l'enquête devra déterminer.
Publié: 15:58 heures
La police et les secours n'ont pu que constater le décès d'un sexagénaire britannique, sur la route d'Anzère à Arbaz (VS).
Photo: POLICE CANTONALE VALAIS
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Il était seul au volant, s'est déporté et a heurté un rocher. Un accident mortel s'est produit à Arbaz (Valais) ce lundi 3 août en début de soirée. Un ressortissant britannique de 69 ans a perdu la vie en voiture, alors qu'il roulait en direction d'Anzère. 

«Pour une raison que l'enquête devra déterminer, son véhicule s'est déporté sur la gauche, a quitté la chaussée et a percuté un rocher situé en bordure de la route, relate la police dans un communiqué. Malgré les soins prodigués, les secouristes dépêchés sur les lieux n'ont pu que constater le décès du conducteur.»

La police cantonale valaisanne a été informée vers 20h15. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Celui-ci a mobilisé l'organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144), la Police régionale des Villes du Centre (PRVC), les sapeurs-pompiers de Sion et de l'Ardet (Ayent), ainsi qu'un hélicoptère d'Air-Glaciers.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus