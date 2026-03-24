L'hôtel-restaurant Ronalp à Bürchen, en Valais, cherche un acheteur. Le propriétaire recourt à une mesure exceptionnelle: offrir 100'000 francs à celui qui lui trouve un acquéreur.

Désespéré, un hôtelier valaisan offre 100'000 francs à celui qui lui dégotera un acheteur

Désespéré, un hôtelier valaisan offre 100'000 francs à celui qui lui dégotera un acheteur

Martin Schmidt

Le petit village de montagne valaisan de Bürchen, qui compte à peine 800 âmes, fait à nouveau les gros titres. Après le sauvetage du téléski du domaine skiable de Moosalp, le village doit engager une nouvelle opération. Cette fois, cela concerne l'hôtel-restaurant Ronalp. Son propriétaire peine à trouver un acheteur.

En effet, l'exploitation d'un hôtel et d'un restaurant dans un village de montagne touristique est très exigeant, demandant passion et rigueur. Raison pour laquelle le propriétaire de l'hôtel est prêt à rémunérer 100'000 francs celui ou celle qui l'aidera dans le recrutement de son futur acquéreur.

Car après neuf ans à la tête de l'établissement, Remo Kaufmann souhaite se réorienter et vendre cet hôtel bien connu de la région. «J'ai passé toute ma vingtaine à travailler, jour après jour», explique le propriétaire. Dans une interview vidéo publiée sur le site web de l'hôtel, il se montre toutefois rassurant: il assure que son futur acheteur pourra «très bien» gagner sa vie. D'ici là, il promet de continuer à accueillir chaleureusement ses clients. C'est «un travail extrêmement gratifiant, je suis vraiment heureux d'être ici».

Une récompense pour un contrat

Mais pour gagner les 100'000 francs, il faut remplir certaines exigences. Le propriétaire recherche des informations concrètes, des contacts fiables et des personnes réellement intéressées. La récompense ne sera versée que si le contact établi débouche sur une affaire. Il promet de verser la récompense dès la signature du contrat de vente, et après réception du prix d’achat par le propriétaire actuel. Celui-ci s’élève à 2,2 millions de francs, inventaire compris.

En contrepartie, le futur propriétaire bénéficiera d'un établissement comprenant un restaurant de 70 places intérieures, avec une grande terrasse et un Stübli (sorte de carnotzet), une salle multifonctionnelle, ainsi que dix chambres d'hôtel. L'établissement dispose également d’un spa avec hammam et sauna. Par ailleurs, le futur exploitant pourra s'installer dans un appartement au sein de l'hôtel.

Une destination appréciée

La région du Moosalp, située à un bon quart d'heure de Viège, est très appréciée des touristes. Que ce soit pour la randonnée, le ski ou la détente – sans oublier sa délicieuse gastronomie locale.

La restauration joue un rôle central pour l'hôtel-restaurant Ronalp: selon son site web, elle génère près de 90% du chiffre d’affaires, qui s’élève à 1,5 million de francs. D’après Remo Kaufmann, les revenus devraient rester stables au fil des ans, l'activité estivale fleurissant de plus en plus, bien que les mois d'hiver soient les plus rentables.

De plus, les acheteurs potentiels ne devraient pas avoir d'investissements importants à faire dans un avenir proche. L'établissement est en bon état: il a été rénové pour 1,3 million de francs, il y a quatre ans à peine.

Autre point à saluer: l'avenir du petit domaine skiable du village est assuré à long terme, grâce à un appel aux dons lancé l'année dernière. Près d'un million de francs ont été collectés pour la rénovation de la remontée mécanique de la vallée de Törbeltal, vieillissante. Après sa révision générale, le téléski transporte à nouveau les skieurs sur un dénivelé de 667 mètres, un record suisse.