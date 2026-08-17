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Liaison St-Maurice-Vérossaz validée
Six des sept projets valaisans de transport par câble ont été recalés

L’Office fédéral des transports soutient le projet St-Maurice-Vérossaz, mais refuse six autres liaisons par câble en Valais. Une nouvelle évaluation fédérale est prévue en 2027.
Publié: il y a 8 minutes
La Confédération prévoit une nouvelle procédure d'évaluation en 2027. (image d'illustration)
Photo: IMAGO/imagebroker
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ATS Agence télégraphique suisse

L'ambition du Canton du Valais de se doter de nouvelles liaisons de transport par câble a été un peu douchée par l'Office fédéral des transports. Parmi les sept projets actuels, seul un reçoit le soutien de l'OFT pour obtenir un cofinancement de la Confédération.

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«Je retiens plutôt qu’une nouvelle ligne a été validée», préfère nuancer Franz Ruppen, le conseiller d'Etat valaisan en charge du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement. «A ce stade, l’OFT a considéré que seul le projet St-Maurice-Vérossaz répond suffisamment aux critères fédéraux, notamment en matière de rapport coûts-utilité et de contribution au transport régional de voyageurs», précise le Haut-Valaisan, confirmant à Keystone-ATS, une information du Nouvelliste de lundi. «Ces projets n'ont pas été imaginés sur une feuille blanche. Ils répondent à des attentes concrètes des communes et des régions concernées.»

Approche défendue

Si le projet St-Maurice-Vérossaz est désormais officiellement soutenu par l'OFT, les projets de liaison entre Conthey et Nendaz, Riddes-La Tzoumaz, Euseigne-St-Martin, Bramois-Nax, Vionnaz-Torgon et Vouvry-Miex ont connu un sort inverse.

«Le fait qu’un projet soit retenu, démontre que l’approche consistant à étudier des alternatives de mobilité innovantes entre la plaine et la montagne est pertinente», souligne Franz Ruppen. «L'évaluation fédérale permet aujourd'hui de distinguer les projets qui peuvent franchir une nouvelle étape de ceux qui doivent encore évoluer.»

Nouvelle procédure d'évaluation en 2027

Et de préciser: «Le Canton va donc analyser en détail, avec les communes concernées et d’ici la fin de l’été, les conclusions de l'OFT afin d’évaluer, pour chaque projet, quelles perspectives existent et dans quelle mesure il est pertinent de poursuivre les démarches.»

«A ce stade, le refus d’un cofinancement fédéral ne signifie pas forcément la fin des projets concernés», rappelle le conseiller d'Etat. «L’OFT prévoit une nouvelle procédure d’évaluation, en 2027, ce qui permettra aux porteurs de projets, s’ils le souhaitent, de retravailler leur dossier et de le soumettre à nouveau si les conditions sont réunies.»

Dans le cas où la Berne fédérale choisirait de ne pas soutenir un ou plusieurs de ces projets, le Valais ne prendra pas à sa charge la part fédérale non obtenue. «Le Canton n’a pas vocation à se substituer seul à la Confédération pour financer de telles infrastructures», estime Franz Ruppen. «Les projets non retenus ne sont pour autant pas abandonnés: une fois le message validé, ils pourront être retravaillés et soumis à une nouvelle évaluation fédérale, tous les deux ans.»

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