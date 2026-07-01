Une vague de chaleur extrême s'étend sur la moitié est des Etats-Unis

Une grande partie des Etats-Unis est en proie mercredi à une chaleur étouffante qui pourrait battre dans les jours à venir des records et peser à la fois sur le Mondial de football et les célébrations du 250e anniversaire du pays. Une chape d'air brûlant surplombe le centre du pays et va se déplacer dans la journée vers la côte est, où elle devrait provoquer pendant plusieurs jours des températures extrêmes dans plusieurs grandes villes comme Washington et New York.

«Nous entrons dans ce qui pourrait être la vague de chaleur la plus extrême que cette ville ait connue depuis plus d'une décennie», a averti mercredi Zohran Mamdani, maire de New York, sur les réseaux sociaux. En raison d'un air très chargé en humidité, les températures ressenties devraient atteindre les 105 Fahrenheit (40,5°C) dans la journée, a-t-il prévenu, et continuer à grimper dans les jours suivants.

«Il ne s'agit pas d'une simple vague de chaleur estivale, c'est une chaleur dangereuse qui peut être mortelle», a-t-il encore martelé. La canicule s'abattra véritablement sur la côte est à compter de jeudi, la chaleur ressentie devant atteindre les 110F (43°C) dans la mégapole new-yorkaise ainsi qu'à Washington. Selon les prévisions, le mercure devrait dépasser dans la capitale les 100F (37,8°C) trois jours d'affilée et battre des records journaliers.

Source: AFP