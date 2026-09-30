Le classement 2027 'Times Higher Education' place l'EPFZ au 12e rang mondial, perdant une place face à l'Université Tsinghua. La Suisse maintient deux institutions dans le top 50 et dix dans le top 200.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction L'EPF de Zurich perd une place dans le classement 2027 «Times Higher Education», désormais devancée par l'Université Tsinghua de Pékin, première institution asiatique à surpasser une haute école d'Europe continentale. L'EPFL perd aussi une place.

L'Université de Bâle progresse de 9 places (111e), celle de Genève gagne trois rangs, alors que celle de Lausanne tombe à la 129e position.

Le classement, basé sur 17 critères, inclut 2300 institutions internationales. Oxford reste numéro 1 mondial pour la 11e année consécutive, tandis que 5 universités européennes quittent le top 200, remplacées par 5 asiatiques.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) reste la meilleure haute école d'Europe continentale, selon le dernier classement 2027 «Times Higher Education». Mais l'institut zurichois recule d'un rang à la 12e position au profit d'un établissement chinois.

La meilleure université asiatique, l'Université Tsinghua à Pékin, se hisse ainsi à la 11e place du classement publié mercredi par le magazine spécialisé «Times Higher Education» (THE). C'est la première fois qu'une université asiatique détrône le numéro un d'Europe continentale.

La Suisse conserve néanmoins deux institutions dans le top 50 mondial, et dix dans le top 200. L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) perd toutefois aussi une place et se retrouve à la 36e position.

Parmi les hautes écoles helvétiques, cinq ont reculé, trois ont progressé et deux conservent le même rang. L'Université de Lausanne glisse notamment du 125e au 129e rang et celle de Berne de la 108e à la 121e position. En revanche, l'Université de Bâle bondit de la 120 à la 111 place et celle de Genève gagne trois rangs à la 163e place.

Oxford reste incontestée

Comme l’année dernière, le top 10 des meilleures universités du monde établi par THE est occupé exclusivement par des institutions anglo-saxonnes. L'Université d’Oxford, au Royaume-Uni, caracole en tête du classement mondial pour la onzième année consécutive.

L'établissement britannique est cependant talonné par le Massachusetts Institute of Technology (Etats-Unis). Les deux universités américaines de Princeton et de Stanford se partagent ex aequo la troisième place, suivies par la britannique Cambridge (5e) et l'américaine Harvard (6e).

Malgré la domination des universités occidentales, le magazine spécialisé estime que les hautes écoles asiatiques rattrapent leur retard. Pour la première fois, trois instituts asiatiques figurent dans le top 15 avec l'arrivée de l'université nationale de Singapour. Dans le classement 2027, cinq instituts européens ont quitté le top 200 et cinq asiatiques y ont fait leur entrée.

L'évaluation du magazine THE se fonde sur 17 indicateurs répartis dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du transfert des connaissances et de l'ouverture internationale des institutions. Au total, le magazine THE a intégré près de 2300 hautes écoles dans son dernier classement international.