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Tentative de cambriolage dans une banque à Lausanne: le quartier de Chailly est bouclé

Une tentative de cambriolage a visé la Banque UBS à l'avenue de Chailly à Lausanne très tôt ce jeudi. Les auteurs ont pris la fuite avant l'arrivée de la police. Le quartier est fermé à la circulation.
Publié: 07:30 heures
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Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
Une opération est actuellement en cours dans le quartier de Chailly.
Photo: Lectrice-reporter
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Etienne DamanJournaliste Blick

Une tentative de cambriolage a visé la banque UBS de l’avenue de Chailly à Lausanne ce jeudi 23 juillet, à 4h30. A l’arrivée des patrouilles, le ou les auteurs avaient déjà pris la fuite. Le quartier de Chailly est entièrement bouclé, rendant la circulation impossible. La police invite les usagères et usagers à éviter la zone. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les faits.

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