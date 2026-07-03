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Un quartier entier bouclé
Désamorçage d'un obus chez un anticaire neuchâtelois

Un obus centenaire a été découvert jeudi soir chez un antiquaire à Neuchâtel, forçant le bouclage d’un quartier. L'Armée suisse a neutralisé l'engin explosif avec l’aide de spécialistes de Demunex.
Publié: il y a 35 minutes
La population a été informée par la Police neuchâteloise (PN) au moyen d'un drone muni d'un haut-parleur. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE

Un quartier de Neuchâtel a été bouclé en partie jeudi soir, en raison de la découverte d’un obus vieux de plus d’un siècle. Les habitants de la rue des Parcs ont été sommés de rester chez eux pendant l'opération d'évacuation de l'engin qui s'est terminée vers 22h00.

La population a été informée par la Police neuchâteloise (PN) au moyen d'un drone muni d'un haut-parleur, comme dimanche déjà à Marin (NE), après une fuite d'acide chlorhydrique dans une entreprise. Une douzaine d’agents ont participé à la délimitation du périmètre de sécurité. L'obus était déposé chez un antiquaire.

Charge explosive présente

L'information a été donnée par Arcinfo. Des agents du service de communication de la PN ont confirmé l'alerte sur les ondes de RTN et de RTS Première vendredi. Il a fallu l’intervention de Demunex (Déminage et élimination des munitions non explosées), la section de déminage de l’Armée suisse venue de Thoune (BE).

Quatre spécialistes ont été mobilisés. Ils ont déployé un camion servant au désamorçage d’explosifs en toute sécurité. Quant à l'antiquaire, il avait obtenu l'obus d’un particulier en pensant que l'engin était vide, mais il contenait en réalité une charge explosive potentiellement dangereuse. C’est lui qui a donné l’alerte.

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