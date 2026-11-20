Sollicité par son collègue de parti Nicolas Kolly, le ministre fribourgeois UDC Philippe Demierre a assuré avoir donné l’ordre d’autoriser une IRM et un scanner dans une polyclinique à Romont. Les échanges révélés par Radio Fribourg et Frapp embarrassent l’UDC fribourgeoise. Le feu vert, lui, se fait toujours attendre.

Les échanges de deux élus sur une clinique à Romont embarrassent l’UDC

Les échanges de deux élus sur une clinique à Romont embarrassent l’UDC

Solène Monney Journaliste Blick

A Fribourg, avoir un relais à l’UDC aide-t-il à faire passer son dossier en haut de la pile? «J’ai demandé au Chef de service d’accélérer les choses.» En juillet 2025, le ministre fribourgeois de la Santé Philippe Demierre écrit ces mots à son collègue de parti Nicolas Kolly, révèlent Radio Fribourg et Frapp jeudi 19 novembre.

L’affaire qui éclabousse l’UDC fribourgeoise remonte à l’été 2023. L’entrepreneur Claude Balmat développe une clinique privée à Romont et veut y installer une IRM et un scanner. Or, depuis 2016, un moratoire cantonal interdit l’installation de nouveaux appareils de ce type pour limiter les coûts de la santé.

Un coup de pouce entre UDC?

Pour obtenir une exception, son avocat de l’époque, le conseiller national UDC Nicolas Kolly, sollicite Philippe Demierre. Le ministre de la Santé relit le projet de demande avant son dépôt. En juin 2025, il assure à Nicolas Kolly avoir donné l’ordre d’accorder l’autorisation.

La clinique attend toujours le feu vert. Radio Fribourg et Frapp n’ont pas pu établir si l’ordre avait réellement été donné. Philippe Demierre n’a pas souhaité s’exprimer. Pour Nicolas Kolly, rien d'anormal face à «une administration qui dysfonctionne». Il dit avoir simplement voulu faire avancer un dossier qui traînait.

Claude Balmat affirme avoir poursuivi le projet sur la foi de ces assurances. Il dit avoir investi 16 millions de francs dans la clinique. Son nouvel avocat a déposé une nouvelle demande le 11 novembre.