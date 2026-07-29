Une femme s'est grièvement blessée en chutant de sa trottinette, lundi à Sonvilier (BE). Elle à été emmenée à l'hôpital par un hélicoptère de la Rega.

Une conductrice de trottinette se blesse gravement à Sonvilier (BE)

Une conductrice de trottinette se blesse gravement à Sonvilier (BE)

Héliportée par la Rega

ATS Agence télégraphique suisse

Une conductrice de trottinette s'est grièvement blessée lundi à Sonvilier (BE) lors d'un accident individuel. La femme, dont l'âge n'est pas précisé, a été emmenée à l’hôpital avec un hélicoptère de la Rega. Des investigations sont en cours.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime faisait partie d’un groupe qui a loué des trottinettes pour descendre du Mont-Soleil en direction du village du Haut-Vallon de St-Imier. Les raisons de la chute demeurent inconnues à ce stade, a indiqué mercredi la Police cantonale bernoise.

Des tiers sur place ont prodigué les premiers secours jusqu’à l’arrivée des forces d’engagement, précise le communiqué. La femme grièvement blessée a été transportée sur le terrain de football, puis évacuée à l’hôpital par hélicoptère. Outre la police, l’intervention a mobilisé une ambulance.