DE
FR

Héliportée par la Rega
Une conductrice de trottinette se blesse gravement à Sonvilier (BE)

Une femme s'est grièvement blessée en chutant de sa trottinette, lundi à Sonvilier (BE). Elle à été emmenée à l'hôpital par un hélicoptère de la Rega.
Publié: 13:19 heures
|
Dernière mise à jour: 13:37 heures
La police cantonale bernoise n'a pas précisé l'âge de la victime. (Image d'illustration).
Photo: PIUS KOLLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une conductrice de trottinette s'est grièvement blessée lundi à Sonvilier (BE) lors d'un accident individuel. La femme, dont l'âge n'est pas précisé, a été emmenée à l’hôpital avec un hélicoptère de la Rega. Des investigations sont en cours.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime faisait partie d’un groupe qui a loué des trottinettes pour descendre du Mont-Soleil en direction du village du Haut-Vallon de St-Imier. Les raisons de la chute demeurent inconnues à ce stade, a indiqué mercredi la Police cantonale bernoise.

Des tiers sur place ont prodigué les premiers secours jusqu’à l’arrivée des forces d’engagement, précise le communiqué. La femme grièvement blessée a été transportée sur le terrain de football, puis évacuée à l’hôpital par hélicoptère. Outre la police, l’intervention a mobilisé une ambulance.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus