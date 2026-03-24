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Trois suspects arrêtés
De faux QR codes pour dépouiller les conducteurs à Lausanne

A Lausanne, trois suspects roumains ont été interpellés à Pully pour fraude aux QR codes sur des horodateurs. La police appelle à la prudence et recommande d'utiliser des applications de paiement sécurisées.
Publié: 10:24 heures
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Dernière mise à jour: 10:26 heures
Des horodateurs à Lausanne ont été piégés avec des QR codes frauduleux visant les paiements.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La police lausannoise a mis la main sur trois personnes suspectées d'avoir apposé de faux QR codes sur des horodateurs. Elle avait été alertée mi-mars à la suite de comportements jugés suspects dans le secteur d'Ouchy. Une intervention a été menée en coordination avec la police de l'Est lausannois, laquelle a procédé à l'interpellation de trois personnes de nationalité roumaine à Pully, indique mardi la police lausannoise. Lors de la fouille, plusieurs autocollants comportant des QR codes frauduleux ont été découverts.

«Des investigations menées sur le territoire lausannois ont permis de constater que plusieurs horodateurs avaient été munis de QR codes falsifiés, notamment dans des zones fréquentées», poursuit le communiqué. Une enquête est en cours sous la direction du Ministère public. Pour lutter contre ces fraudes, la police lausannoise appelle la population à la vigilance. Elle souligne notamment que les QR codes officiels redirigent vers des pages de paiement reconnues ou des applications officielles.

En cas de doute, il faut privilégier les applications sécurisées pour le paiement du stationnement (par exemple Twint, EasyPark, PayByPhone ou ParkingPay). En revanche, il ne faut jamais saisir ses données bancaires sur un site dont l'authenticité ne peut être vérifiée.

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