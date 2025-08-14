Publié: il y a 14 minutes

La seule classe du collège des Planchettes, près de La Chaux-de-Fonds, restera fermée pour l'année scolaire 2025-2026. La faute à une baisse d'effectifs: seuls trois élèves étaient inscrits, rendant impossible un enseignement de qualité, selon les autorités.

Le collège des Planchettes est l'un des rares bâtiments de ce tout petit village des Montagnes neuchâteloises. Photo: Commune des Planchettes

Léo Michoud Journaliste Blick

C'est «avec regret» que les autorités communales de La Chaux-de-Fonds et des Planchettes ont communiqué, ce jeudi 14 août. La classe du collège des Planchettes sera fermée durant l'année scolaire 2025-2026 «en raison d’une baisse importante des effectifs survenue durant les vacances d'été» et «depuis quelques années».

Dans les faits, seuls trois élèves constituent l'effectif à quelques jours de la rentrée – deux en 1re année et un en 4e année. Et ce «malgré des discussions engagées depuis plusieurs années entre les instances concernées pour envisager des solutions». Plusieurs départs ont été annoncés.

Les élèves déplacés plus loin

«Dans ces conditions, le maintien d’un enseignement de qualité n’est pas envisageable, regrettent les autorités. La constitution d’une classe avec des années non consécutives et un nombre aussi restreint d’élèves ne permet pas de répondre pleinement aux besoins pédagogiques et sociaux des enfants.»

Les trois élèves seront replacés dans des classes de La Chaux-de-Fonds, où il y a suffisamment d'élèves. «Tout a été mis en place pour répondre à la problématique du transport de ces élèves en toute sécurité, précise le communiqué. Les enseignantes du collège continueront à travailler au sein du Cercle scolaire.» Les autorités «espèrent qu’il s’agit d’une fermeture temporaire» comme cela avait déjà été le cas entre 2008 et 2012.