Un sexagénaire est décédé mardi à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds. L'incident impliquant un enfant sautant des 5m a choqué, y compris au sein du club de plongeon acrobatique local. Interview de Jon, l'un de ses membres, au bord de la piscine.

Le lendemain du drame, des enfants ont ressauté des 10m. Jon, lui, va attendre la fin de la journée pour retrouver ses marques. Photo: Léo Michoud / Blick

Léo Michoud Journaliste Blick

Un homme de 67 ans a perdu la vie à la piscine de La Chaux-de-Fonds ce mardi 12 août, après ce qui semble être un dramatique accident. Ni lui, ni l'enfant qui lui serait tombé dessus ne font partie du Plongeon Association La Chaux-de-Fonds (PAC), un club de plongeon acrobatique qui a ses quartiers à la piscine des Mélèzes, lieux de l'accident mortel.

Le lendemain, au bord de la piscine, non loin du plongeoir, Blick a rencontré Jon, membre du club de plongeon. Très ému, le jeune homme a confié ses impressions à la suite de ce drame, qui reste pour le moment non élucidé. Interview, les yeux rivés sur les jeunes et les moins jeunes qui se sont bien vite réappropriés les plongeoirs de 1m à 10m, restés ouverts à tous.

Jon, vous avez sans doute fait des milliers de sauts. Est-ce que depuis le drame, vous avez déjà ressauté?

Non, je vais attendre que ce soit un peu plus calme, qu'il y ait un peu moins de monde pour refaire un premier saut. Je vais commencer doucement: d'abord au plongeoir de 1m, puis progressivement plus haut. Ce matin, j'ai réussi à accepter ce qui s'est passé. Hier soir, j'ai dû être présent pour soutenir les jeunes du club.

Connaissiez-vous le sexagénaire décédé ou le garçon qui aurait sauté?

On ne connaissait ni la victime, ni le jeune. Mon équipe et moi sommes là pour leur apprendre à des enfants et des adolescents à plonger correctement, en toute sécurité, et à respecter les consignes des gardes-bain.

Cette situation aura-t-elle des conséquences sur votre club?

On a une grosse manifestation de plongeon dimanche, durant laquelle on récolte des fonds pour une association. Le comité a décidé de maintenir la date et nous organiserons une minute de silence pour la victime. Certaines personnes croient que nous sommes responsables, parce qu'on montrerait un «mauvais exemple» en faisant des acrobaties. Mais ce qu'on fait est contrôlé et encadré en fonction des risques.

Quelles mesures de sécurité souhaiteriez-vous rappeler?

Il faudra en parler au prochain entrainement. Les jeunes savent ce qu'ils doivent faire, mais je vais leur rappeler de faire attention à eux et aux autres. Si on ne se sent pas à l'aise de sauter, on ne saute pas. Le règlement est affiché sous les plongeoirs, il faut le respecter et se plier aux consignes de sécurité des sauveteurs. Après, je pense qu'on ne peut pas tout contrôler.