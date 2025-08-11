Dernière mise à jour: il y a 4 minutes

Publié: il y a 11 minutes

La rentrée scolaire en Suisse alémanique coïncide avec une vague de chaleur. Des températures dépassant 30°C sont prévues, avec un pic à 36°C à Bâle mercredi.

Pur lutter contre la chaleur dans les classes, l'association faîtière des enseignantes et enseignants suisses prévoit différentes mesures. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Dans une grande partie de la Suisse alémanique, les enfants ont repris le chemin de l'école lundi après les vacances d'été. Une semaine chaude les attend, avec un mercure dépassant les 30 degrés. Différentes mesures sont recommandées pour lutter contre la chaleur. En Suisse romande, la rentrée se fera de manière échelonnée dès la semaine prochaine.

Des températures allant jusqu'à 31 degrés sont prévues dans les villes de Bâle et de Berne, selon le bulletin de MétéoSuisse. Mercredi, le thermomètre devrait afficher jusqu'à 36 degrés à Bâle. En raison de la chaleur, une grande partie de la Suisse est actuellement en danger marqué ou modéré. Pour lutter contre la chaleur dans les salles de classe, l'association faîtière des enseignantes et enseignants suisses (LCH) prévoit différentes mesures, recommandées à partir de 24 degrés.

Il est recommandé de faire de l'ombre en fermant les stores extérieurs, d'utiliser des ventilateurs pour rafraîchir l'air et d'éteindre les appareils électriques inutiles afin que leur chaleur résiduelle ne réchauffe pas davantage l'air. En ce qui concerne l'aération, les fenêtres doivent être ouvertes en particulier la nuit ou tôt le matin.