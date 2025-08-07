Au menu de ce jeudi 7 août: l'absentéisme des élèves suisses, les droits de douane américains, Apple rebaptise le Léman, les résultats économiques des entreprises, et pour finir, un peu de foot.

Les syndicats des enseignants veulent agir contre le fléau de l'absentéisme scolaire avant la rentrée. Photo: KEYSTONE

Ressortez la crème solaire: le ciel bleu, le soleil et les températures estivales devraient officiellement faire leur grand retour aujourd'hui! Pour démarrer cette belle journée, Blick, avec l’aide de l’ATS, fait le point sur les actus suisses à ne pas manquer en ce jeudi 7 août:

1 Où sont passés les élèves suisses?

Le syndicat des enseignants romands (SER) et son pendant alémanique (LCH) se penchent jeudi sur le problème de l'absentéisme scolaire à l'occasion de leur conférence de presse de rentrée. Pour réduire ce fléau, ils appellent les responsables politiques, les écoles, les parents et la société à «assumer ensemble leurs responsabilités». C'est la seule façon selon eux de mieux protéger les jeunes et de garantir durablement leurs chances de réussite scolaire.

2 Les droits de douane seront-ils temporaires?

Plusieurs experts estiment dans la presse de jeudi que les droits de douane américains de 39% sur les produits importés de Suisse ne seront que temporaires. Interrogés dans «24 Heures» et «la Tribune de Genève», Nannette Hechler-Fayd'herbe, responsable de la stratégie d'investissement chez Lombard Odier, et l'économiste Filippo Pallotti privilégient un accord entre Berne et Washington avec des surtaxes douanières «plus proche des 15% imposés à l'Union européenne ou au Japon», en contrepartie «de concessions potentiellement contraignantes». Même son de cloche du côté de Stefan Legge, économiste à l'université de Saint-Gall, cité dans 20min.ch. «Je considère ces droits de douane élevés comme un moyen de pression pour obtenir des concessions de la part de la Suisse.» Il prévoit aussi que les taxes baissent à 15% à un moment donné.





3 Apple lance une guerre de territoire sur le Léman

Le Léman a été renommé lac de Genève par l'application Apple Maps, relatent jeudi plusieurs médias romands, dont Blick. Cette erreur, qui fait sourire à Genève, mais pas du côté valaisan ou vaudois, provient d'une faille exploitée par des utilisateurs de l'application qui ont réussi à détourner le système collaboratif d'Apple permettant de signaler des informations inexactes et de suggérer des modifications chez Apple, selon l'explication du site Mac4Ever reprise par les journaux.

4 Les entreprises dévoilent leurs résultats

La matinée de jeudi sera émaillée de nombreux résultats d'entreprises, dont ceux de l'opérateur Swisscom et de l'assureur Zurich Insurance. Côté macroéconomie, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) publiera les chiffres du chômage en juillet. Par ailleurs, les marchés financiers ne manqueront pas de réagir à l'entrée en vigueur de droits de douane plus élevés aux Etats-Unis pour des dizaines de pays dont ceux de la Suisse, fixés à 39% par le président américain Donald Trump.

5 Servette sous tension avant le duel contre Utrecht

Trois jours après le licenciement de son entraîneur Thomas Häberli, le Servette FC accueille jeudi dès 20h30 le FC Utrecht pour le match aller du 3e tour qualificatif de l'Europa League. En pleine crise, les Genevois espèrent rebondir face à des Néerlandais qui pourront compter sur près de 2000 supporters attendus à Genève. En Conference League, le FC Lausanne-Sport défie les Kazakhs du FK Astana à la Tuilière à 20h15, tandis que Lugano, toujours délocalisé à Thoune, reçoit les Slovène du NK Celje à 20h30.