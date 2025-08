Lac de Genève ou Léman? Apple a choisi et ça ne va pas plaire à tout le monde

Lac de Genève ou Léman? Apple a choisi et ça ne va pas plaire à tout le monde

1/4 De loin, Apple nomme désormais cette grande étendue d'eau «Lac de Genève». Photo: Captures d'écran/Apple Maps

Léo Michoud Journaliste Blick

Selon Apple, il y a le feu au lac… de Genève. Dans son application Plans (Apple Maps en anglais), la marque à la pomme nomme désormais le Léman comme le font les germanophones et les anglophones, a repéré ce mardi 5 août le média spécialisé mac4ever.com.

Dans l’étendue bleue de la carte, les mentions «Lac Léman» ou simplement «Léman», ont laissé la place à «Lac de Genève». De quoi donner des sueurs froides aux Vaudois et aux Valaisans, mais réjouir certains Genevois – adeptes d’une boutade qui fait souvent enrager les voisins. Notons toutefois que devant Lausanne et à plusieurs endroits du lac, Plans hésite entre les deux versions concurrentes.

Comme le Boulevard Ousmane

Selon mac4ever, une «faille dans le système d’Apple» a permis à des petits malins de parvenir à leurs fins. En effet, si un nombre suffisant d’utilisateurs se réunissent pour «soumettre une erreur» à l’application, Apple peut céder à leurs requêtes et modifier le nom d’un objet géographique.

A titre d’exemple, des supporters du Paris Saint-Germain (PSG) ont récemment réussi à faire renommer le Boulevard Haussmann en «Boulevard Ousmane» – du prénom de leur attaquant star Ousmane Dembélé. Une façon comme une autre de célébrer la victoire du club en Ligue des champions. Selon le site spécialisé, une telle «vanne» peut faire désorienter les GPS et «traîner des semaines, le temps que la Pomme s’en aperçoive».

Politique, la toponymie refait surface

Avec ce changement, c’est un long débat toponymique – la science de nommer les lieux – qui refait surface. Depuis le 1er siècle avant J.C., les cartes et les textes historiques ont hésité entre des versions de lemanè limnè (grec) ou lacus lemanus (latin), de «Lac de Genève» ou même de «Lac de Lausanne». Jusqu’à ce que le pléonasme «Lac Léman» et le simple «Léman» s’imposent dans le langage courant et sur les cartes au XIXe siècle – du moins en français.

Renommer des lieux est revenu à la mode ces derniers temps. Et l’informatique n’est pas la seule responsable, puisque Donald Trump a récemment rebaptisé le Golfe du Mexique en Golfe d’Amérique. Une décision politique suivie par Google Maps, mais aussi en partie par l’application d’Apple, qui indique depuis peu «Golfe du Mexique (Golfe d’Amérique)».