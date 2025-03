Contrairement à Google et Apple, l'Atlas Mondial Suisse n'adopte pas le nom «Golfe d'Amérique» exigé par Donald Trump. Pour Lorenz Hurni, rédacteur en chef de l'ouvrage, ce changement ne serait envisagé que si le nouveau nom était largement adopté internationalement.

L'Atlas mondial suisse n'a pas remplacé le nom du Golfe du Mexique par «Golfe d'Amérique» comme le souhaite Donald Trump. Photo: AP

L'Atlas Mondial Suisse ne renommera pas le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Elle ne se met ainsi pas au diapason des exigences du président américain Donald Trump, écrit la «SonntagsZeitung» ce dimanche 23 mars.

Pour Lorenz Hurni, rédacteur en chef de l'ouvrage cartographique de référence et professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), ce «changement de nom arbitraire est une tentative d'étendre la sphère d'influence territoriale des Etats-Unis», déclare-t-il dans le journal. «Pour nous, c'est toujours le golfe du Mexique et, pour le monde entier, c'est toujours le golfe du Mexique».

Neutralité de l'Atlas suisse

L'Atlas Mondial Suisse doit donner une vision neutre et factuelle du monde, rappelle le cartographe. Un changement pourrait être tout au plus envisagé si le nouveau nom devait être «largement utilisé sur une longue période et au niveau international», ajoute Lorenz Hurni.

Des journalistes de l'agence de presse américaine Associated Press (AP) ont été exclus d'événements à la Maison-Blanche. La raison? Ils continuaient à utiliser «Golfe du Mexique» dans leurs articles. De leur côté, Google et Apple ont cédé à la pression de Trump. Sur la version américaine de leurs cartes, le lieu s'appelle désormais «Gulf of America».