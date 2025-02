Les arnaques à l'amour sur internet – ou romance scam – seraient en augmentation à Genève. Une campagne nartionale est lancée. Photo: Shutterstock

Les corps de police et la Prévention suisse de la criminalité (PSC) mettent en garde contre les arnaques aux sentiments sur Internet – ou romance scam. Une campagne nationale intitulée «Arnaque aux sentiments. L'amour, le vrai, ne coûte rien» est lancée pour début mars, ont annoncé ce jeudi 27 février les corps de police cantonaux et municipaux. Le but? protéger les victimes et de dissuader les criminels de commettre ce type de méfaits.

Côté romand, la police genevoise constate une «hausse modérée» du nombre de plaintes déposées sur les dernières années – avec 18 cas en 2021, 15 en 2022 et 20 en 2023. Le nombre de cas pour 2024 sera communiqué fin mars, lors la conférence de presse des Statistiques policières de la criminalité (SPC). «Ces chiffres ne représentent certainement pas l'entièreté des cas, commente la porte-parole des forces de l'ordre genevoises Aline Dard. En effet, nous estimons que de nombreuses victimes n'osent pas déposer plainte, car elles ont honte de s'être fait avoir.»

Déni chez les personnes flouées

Pour les sommes dépensées par les personnes arnaquées, elles «peuvent être conséquentes et s'élever à plusieurs dizaines de milliers de francs, voire des centaines de milliers dans certains cas», détaille la communication policière. Les femmes sont plus représentées parmi les victimes «car leur profil est plus ciblé par les escrocs», précise la police genevoise en mentionnant aussi «plusieurs cas» d'hommes pris pour cibles. Les plus de 50 ans sont les plus touchés, même s'il «n'y a pas de tranche d'âge spécifique» à cette arnaque.

La police genevoise observe une réaction de «déni» chez certaines personnes filoutées, qui «gardent espoir de rencontrer un jour l'élu de leur cœur fréquenté sur les réseaux sociaux». Dans la plupart des témoignages de victimes de ces romance scams, recueillis lors des dépôts de plainte à la police, il ressort «qu'une telle chose n'aurait jamais pu leur arriver, que jamais elles n'auraient pu penser se faire avoir un jour, que l'histoire était tellement belle qu'il aurait fallu se méfier», ou encore «qu'aujourd'hui la honte persiste et qu'il est difficile d'en parler».

Méthodologie «romantique»

Dans une telle escroquerie, la victime perd de l’argent, mais voit également s’évanouir son espoir de connaître le grand amour. Tout commence en général par une demande de contact en ligne. Pendant un certain temps, parfois des mois, l’escroc établit une relation de confiance. Puis, il réclame de l’argent.

Il commence par créer une dépendance émotionnelle avant d’exploiter la serviabilité de ses victimes. Celles-ci mettent souvent longtemps à reconnaître qu’elles ont été grugées, parce qu’elles s’accrochent à l’espoir de vivre une belle relation amoureuse. Lorsque l’escroquerie éclate au grand jour, elles sont submergées par la honte et refusent de porter plainte.

Les arnaqueuses et arnaqueurs opèrent à l’échelle internationale, en travaillant parfois selon un horaire fixe et en obéissant à des instructions claires. L’intelligence artificielle comme ChatGPT les aide à se présenter de façon crédible et à surmonter les barrières linguistiques. Certains criminels s’occupent simultanément de plusieurs victimes, ce qui peut donner lieu à des incohérences.

Cette arnaque enrichit ses auteurs, mais leur vaut aussi de la reconnaissance sociale. C’est pourquoi elle séduit également les jeunes. Une relation prétendument amoureuse peut être simulée par un adolescent attiré par l’argent facile. Il arrive même que le produit de ces escroqueries finance des organisations terroristes.

Pas d'argent pour l'amour du web

Si l’on veut rendre l’arnaque aux sentiments peu intéressante pour les personnes mal intentionnées, il faut tout faire pour que les victimes ne leur fassent pas parvenir d’argent. Pour cette raison, la campagne martèle la règle suivante: «Pas d’argent pour les connaissances rencontrées sur Internet».

Cette règle peut s’avérer difficile à respecter, car les escrocs sont passés maîtres dans l’art de manipuler les émotions telles que l’amour, l’empathie ou la loyauté. Mais il est essentiel de s’y conformer: c’est en refusant de donner de l’argent que l’on cesse plus rapidement d’être harcelé. Une victime souffre moins de la fin d'une telle relation si elle cesse avant d’avoir pris une place prépondérante dans la vie.