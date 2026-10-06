Les députés fribourgeois débattent depuis mardi de la révision totale de la loi sur la formation professionnelle. Objectif: s'adapter à un marché du travail en mutation et préparer l'avenir selon la Vision 2030 suisse.

Fribourg dépoussière sa loi sur la formation professionnelle

Fribourg dépoussière sa loi sur la formation professionnelle

ATS Agence télégraphique suisse

Les députés fribourgeois ont entamé mardi le débat concernant la révision totale de la loi sur la formation professionnelle (LFP). Les adaptations visent à créer les «conditions optimales» pour positionner la formation professionnelle face aux enjeux de l’avenir.

Numérisation, mobilité professionnelle croissante ou évolution démographique posent de nouveaux défis aux personnes actives et aux entreprises. «Le marché du travail est en pleine mutation», résume le Conseil d'Etat. La démarche s’inscrit dans la Vision 2030 de la formation professionnelle, un cadre commun défini au niveau suisse.

Ce dernier veut favoriser l’apprentissage tout au long de la vie, flexibiliser l’offre de formation, promouvoir l’attractivité de la formation professionnelle et améliorer la gouvernance. Sur le plan technique, il s’agit d’actualiser certaines dispositions, avec des aspects pratiques de fonctionnement du cadre légal et réglementaire. L'exécutif évoque encore le bilinguisme, qui constitue une «composante essentielle de la formation professionnelle fribourgeoise».