Aucun cas suisse ne figure dans le dernier bilan mondial des homicides de personnes trans. Mais ce relevé ne dit rien des violences du quotidien. A l’occasion de la Journée du souvenir trans, retour sur ce que l’enquête Iceberg a permis de documenter à Genève et sur ce que les statistiques nationales laissent dans l’ombre.

En bref TGEU a recensé 273 homicides de personnes trans ou de genre divers dans le monde. Aucun cas suisse ne figure dans ce bilan, qui ne couvre que les homicides documentés.

A Genève, près de neuf personnes trans ou non binaires interrogées dans l’enquête Iceberg sur dix disent avoir subi des violences dans l’espace public au cours de leur vie adulte.

La plupart des statistiques sur les crimes de haine et la violence en Suisse ne tiennent pas compte de l’identité de genre. Pour Mattia Iacobelli, ce manque de chiffres complique la lutte pour une meilleure protection.

Solène Monney Journaliste Blick

«Sans chiffres, ça n’existe pas.» Quand Mattia Iacobelli parle de violences transphobes, c’est exactement ce qu’on lui demande: des chiffres. Sans, dit le chargé de plaidoyer de la Fédération genevoise des associations LGBTIQ+, le problème est plus facile à ignorer, voire à nier. Or, en Suisse, les données disponibles ne permettent pas de mesurer l’ampleur de ces violences à l’échelle nationale.

Entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026, l’organisation Transgender Europe (TGEU) a recensé les homicides de 273 personnes trans ou de genre divers dans le monde, dont 13 en Europe. Aucun cas suisse ne figure dans ce bilan. Pour Mattia Iacobelli, pas de quoi être rassuré. Le relevé ne compte que les homicides qui ont pu être documentés. Il ne permet ni d’exclure qu’un homicide ait eu lieu en Suisse ni de mesurer les violences que les personnes trans subissent dans la rue, au travail ou chez elles.

Alors, chaque 20 novembre, la Journée du souvenir trans rend hommage aux personnes qui ont perdu la vie à la suite de violences transphobes. A Genève, la Fédération et ses partenaires ont voulu faire aussi une place aux réalités des personnes trans et non binaires. Ils organisent ce samedi une journée de rencontres, avec notamment une table ronde sur les résistances à la transphobie et un atelier consacré au monde du travail.

Des violences dans l'espace public

A Genève, l’enquête Iceberg a permis de mettre des chiffres sur les violences vécues par les personnes LGBTIQ+. Publié en avril, ce volet de l’étude est «révolutionnaire pour la Suisse», estime Mattia Iacobelli, qui rappelle qu’une méthode comparable est utilisée depuis de nombreuses années en France. Les résultats montrent à quel point ces violences peuvent marquer le quotidien.

Parmi les personnes trans et non binaires interrogées, 88,9% disent avoir subi au moins une forme de violence sexiste, sexuelle ou LGBTIQ+phobe dans l’espace public au cours de leur vie adulte. Presque 70% en rapportent sur leur lieu de travail. Et 78,6% disent avoir été désignées à plusieurs reprises par un genre qui n’est pas le leur, alors qu’elles avaient déjà fait connaître leur identité de genre. L’enquête souligne aussi les conséquences que ces violences peuvent avoir sur la santé physique et mentale des personnes qui les subissent.

«Tout le rapport m'a marqué, pas parce que ça me surprend. Ça rejoint ce que je sais, ce que je constate, ce que je ressens. Mais c’est vrai que voir les chiffres, ça a un effet concret», souligne Mattia Iacobelli. Pour lui, l’enquête montre aussi ce que les chiffres globaux sur les personnes LGBTIQ+ peuvent masquer. Les violences ne touchent pas toutes les minorités de la même manière, même au sein d’une communauté qui se mobilise ensemble pour ses droits.

Ces résultats éclairent la situation à Genève, sans pouvoir être généralisés à l'ensemble des personnes trans et non binaires du canton, ni à celles du reste du pays. La Confédération reconnaît que la plupart des statistiques sur les crimes de haine et la violence ne tiennent pas compte de l’identité de genre. Les résultats d’une étude sur les pratiques de recensement sont attendus en 2028.

Pas assez protégé juridiquement?

«Clairement, c’est politique de documenter les violences», dit Mattia Iacobelli. A ses yeux, des chiffres précis donnent du poids aux demandes de protection. Pour quelqu’un qui vient de subir une agression, ils ne remplacent évidemment pas une aide immédiate. Mais ils peuvent aider à comprendre qu’on n’est pas seul à vivre cette situation. Et pour les associations, ils donnent du poids aux demandes de protection et d’accompagnement.

Mattia Iacobelli pointe une autre lacune, cette fois dans le Code pénal. L’article 261bis réprime notamment l’incitation publique à la haine ou à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, mais il ne couvre pas l’identité de genre. Une menace ou une agression contre une personne trans peut être punie en vertu d’autres dispositions. En revanche, l’incitation publique à la haine visant une personne parce qu’elle est trans ne relève pas de cet article pour ce seul motif.

«Il n’y a pas de reconnaissance de la particularité de la transphobie», résume Mattia Iacobelli. A ses yeux, ce «flou juridique» laisse davantage de marge à ceux qui diffusent des discours transphobes et fait des personnes trans des cibles plus faciles.

Des droits sans cesse remis en cause

«Il y a constamment un sujet en train d’être débattu», constate Mattia Iacobelli, qui suit les travaux parlementaires pour la Fédération. Ce qui pèse, dit-il, ce n’est pas seulement le risque qu’un droit soit restreint. Même lorsqu’une proposition n’aboutit pas, le fait de voir ses droits régulièrement remis en question peut donner le sentiment d’être traité comme un «citoyen de seconde zone». Il y voit aussi un paradoxe. On parle beaucoup des personnes trans dans les débats, mais elles n’ont pas toujours la parole. Et on leur reproche ensuite de prendre trop de place.

Un exemple récent se joue à Berne. Fin septembre, le groupe UDC a déposé une motion pour revenir sur la procédure qui permet, depuis 2022, de modifier la mention du sexe à l’état civil par simple déclaration, sans certificat médical. Le groupe invoque un risque d’abus. Le Conseil fédéral propose de rejeter le texte. Il rappelle que ce risque a été jugé marginal et que les déclarations abusives peuvent déjà être refusées et sanctionnées. Pour Mattia Iacobelli, la procédure a simplifié la vie de nombreuses personnes. La voir remise en question suffit, dit-il, à entretenir l'incertitude.