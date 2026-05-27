Dès le 1er juillet, les jeunes de moins de 25 ans à Neuchâtel bénéficieront d'une réduction de 66% sur les abonnements régionaux. Le projet pilote de deux ans vise à promouvoir les transports publics et soutenir le pouvoir d'achat.

Neuchâtel casse le prix des transports pour les jeunes

Neuchâtel casse le prix des transports pour les jeunes

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Neuchâtel va mettre en place dès le 1er juillet une réduction tarifaire de 66% sur les abonnements régionaux, pour les moins de 25 ans domiciliés sur son territoire, dans le cadre d'un essai pilote de deux ans. Cette mesure vise à encourager l'utilisation des transports publics chez les jeunes entrant dans la ville active.

Actuellement, 46% des jeunes en formation possèdent un abonnement de transport public dans le canton. Mais ce taux chute à 16% chez les jeunes actifs. En favorisant l'utilisation des transports publics au moment de l'entrée dans la vie professionnelle, une période durant laquelle on achète généralement sa première voiture, les autorités neuchâteloises entendent encourager sur le long terme des habitudes de mobilité plus durables, indiquent-elles mercredi dans un communiqué.

Près de 15 millions de francs

Cette démarche doit également contribuer aux objectifs cantonaux de réduction des émissions de CO2 et de neutralité carbone à l'horizon 2040. En permettant aux bénéficiaires de réaliser une économie qui peut atteindre 766 francs, elle vise par ailleurs à soutenir le pouvoir d'achat des familles.

Le Conseil d'Etat avait accepté cette mesure en mars. Il avait approuvé une enveloppe de 14,5 millions de francs. Cette démarche faisait suite à l'invalidation de l'initiative sur des transports publics gratuits. Le projet pilote durera deux ans. Pendant cette période, des enquêtes seront menées auprès des jeunes afin d'identifier l'impact de l'effet de la mesure sur leur utilisation des transports publics.

Résultat concret à Bâle-Ville

Le canton de Neuchâtel va également mettre en place une campagne d'information avec un site web, des supports d'informations et une foire aux questions (FAQ). Un courrier sera envoyé aux jeunes de 18 à 24 ans domiciliés dans le canton pour leur présenter l'offre.

Le modèle de l’abonnement à un franc par jour pour les jeunes existe déjà en ville de Zurich et dans le canton de Bâle-Ville. Dans ce dernier, le nombre d’abonnements a augmenté de 20% en 2024 pour cette catégorie de la population.