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Train bloqué entre Montreux et Villeneuve
Grosse perturbation sur les rails pour le premier jour du Montreux Jazz

Les CFF sont victimes de perturbations entre Montreux et Villeneuve (VD). Un train bloque la voie et perturbe fortement le trafic au premier jour du Montreux Jazz.
Publié: il y a 47 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
Les festivaliers du MJF qui viennent à Montreux en train doivent prendre leur mal en patience.
Photo: KEYSTONE

Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne – St-Maurice est fortement restreint ce vendredi soir entre Montreux et Villeneuve (VD). Selon les CFF, un train bloque la voie sur ce tronçon ce qui a entrainé des retards conséquents et des suppressions.

Petite tuile pour les festivaliers de la première soirée du Montreux Jazz. Ceux qui prévoyaient leur arrivée sur la Riviera en train voient leur planning perturbé. Espérons que les visiteurs munis d'un billet pour le concert événement de Raye prévu à 20h30 ont prévu une marge de sécurité!

La restriction devait initialement durer jusqu'à 20h30, puis ce délai a été allongé à 21h. Les lignes IR90, IR95, RE33, R1 et R2 sont concernées.

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