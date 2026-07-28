Le Tribunal administratif fédéral a annulé le 16 juillet la décision de 2023 sur le tram Genève-Saint-Julien. Les opposants dénoncent l'impact sur les commerces et les terres agricoles.

Victoire des opposants au tram 15 entre Genève et la France

Victoire des opposants au tram 15 entre Genève et la France

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) donne raison aux opposants au tracé du tram vers Saint-Julien-en-Genevois (F). Dans un arrêt du 16 juillet, il annule la décision de l'Office fédéral des transports de 2023 pour le tronçon reliant la zone industrielle de Plan-les-Ouates à la frontière française via Perly.

Approuvé en juillet 2023 par l'Office fédéral des transports (OFT), ce second tronçon de l'extension de la ligne 15 avait fait l'objet d'une série d'oppositions. Parmi les opposants figurent des commerçants qui craignent pour la survie de leurs entreprises si le trafic de transit est complètement supprimé avec le passage du tram sur la route de Saint-Julien.

Revenant sur une information publiée mardi par la Tribune de Genève, le Conseil d'Etat indique qu'il «prend acte et analysera avec soin les considérants de cette décision, en concertation avec les Transports publics genevois et l'OFT, parties à la procédure, ainsi qu'avec les autorités françaises et les communes genevoises, afin d'évaluer les suites judiciaires et opérationnelles à donner.»

Concertation fin août

Le TAF s'oppose notamment à la route de contournement qui empiète sur des surfaces agricoles. «L'arrêt souligne que les usages de mobilité, les priorités environnementales et les perspectives d'aménagement du territoire ont sensiblement évolué» depuis la décision ad hoc du Grand Conseil de 2013, écrit le gouvernement. Or une concertation large avec les acteurs locaux impliqués était déjà prévue à fin août.

Pour le reste, le Conseil d'Etat estime que le TAF «ne remet en cause ni le principe du tram, ni son tracé». Et de rappeler que les collectivités françaises ont réalisé les premiers investissements en vue de son arrivée. Les travaux sont à l'arrêt du côté genevois. Le premier tronçon de l'extension du tram 15 entre les Palettes et la zone industrielle de Plan-les-Ouates est entré en service fin 2023.