Une tentative de cambriolage a visé la Banque UBS à l'avenue de Chailly à Lausanne très tôt ce jeudi. Les auteurs ont pris la fuite avant l'arrivée de la police. Le quartier est rouvert à la circulation.

Tentative de cambriolage dans une banque à Lausanne: le quartier de Chailly n'est plus bouclé

Tentative de cambriolage dans une banque à Lausanne: le quartier de Chailly n'est plus bouclé

Les auteurs ont pris la fuite

Une tentative de cambriolage a visé la banque UBS de l’avenue de Chailly à Lausanne, ce jeudi 23 juillet au petit matin. La Centrale de police a été avertie à 4h30. A l’arrivée des patrouilles, le ou les auteurs avaient déjà pris la fuite.

Ce matin, le quartier de Chailly est resté «totalement fermé à la circulation» jusqu'à 10h, rendant la circulation impossible. Voitures et piétons peuvent désormais circuler.

Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les faits. «Des informations complémentaires seront transmises ultérieurement», prévoit la police municipale de Lausanne dans son communiqué.