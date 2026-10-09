Fribourg a célébré les Swiss Cheese Awards 2026 avec des gagnants de Fribourg, Berne et Vaud. Le Gruyère d’alpage AOP de Nicolas Brodard a été sacré meilleur fromage à pâte dure.

ATS Agence télégraphique suisse

Les trois meilleurs fromages suisses ont été désignés vendredi soir à Fribourg dans le cadre de la 14e édition des Swiss Cheese Awards. Il s'agit de fromageries fribourgeoise, bernoise et vaudoise qui se voient décerner le titre de «Swiss Champion».

Le meilleur fromage à pâte extradure/dure revient au Gruyère d’alpage AOP de Nicolas Brodard, de la Fromagerie d'Alpage La Guignarde, à Corbières (FR). Le prix pour le fromage à pâte mi-dure est allé à la Tête de Moine AOP de Marc-André Girardin, de la Fromagerie de la Suze, à Corgémont (BE), selon les organisateurs.

Enfin, le meilleur fromage à pâte molle/frais récompense la Tomme Fleurette d’Arnaud Guichard, de la Fromagerie Fleurette, à Rougemont (VD). Pour la première fois cette année, le concours comptait une 33e catégorie. Consacrée au “beurre de fromagerie”, celle-ci a été remportée par Fritz Baumgartner, de la Bergkäserei Trub (BE).

Un super-jury

Les lauréats ont été désignés par un «super-jury» international, composé de 32 membres. Les trois champions de Suisse «officiels» figurent parmi les 32 vainqueurs de catégorie, a précisé Switzerland Cheese Marketing dans un communiqué. Les fromages retenus peuvent commercialement afficher de suite la mention «Swiss Champion».

Le concours de plateaux de fromages a été remporté de son côté par Sarah Girardin de la Laiterie-Fromagerie Bourrignon, à Bourrignon (JU). La cérémonie de remise des prix des Swiss Cheese Awards 2026 s'est déroulée dans une ambiance «bon enfant» à la salle communale St-Léonard de Fribourg, à l'occasion de l’"Awards Night».

Grande diversité

Les Swiss Cheese Awards constituent l’événement le plus important de la branche fromagère suisse. «La manifestation a, une fois de plus, mis en évidence l’incroyable diversité et la grande qualité des fromages suisses», a indiqué Hans Aschwanden, le président de Fromarte, faîtière des artisans suisses du fromage et organisatrice.

Avec de futurs cuisiniers, Fromarte a encore organisé le concours «Laboratoire du goût». Parallèlement aux Swiss Cheese Awards, un jury composé d’apprentis de la gastronomie et de la cuisine a évalué une sélection plus restreinte de fromages. Il a désigné vainqueur Le Gruyère d’alpage AOP de Cédric Germain, à St-George (VD).

Les Swiss Cheese Awards se tiennent depuis mardi à Fribourg, jusqu'à dimanche. Parmi les temps forts figurent notamment les fondues chez l’habitant ainsi qu’un marché de fromages et de produits régionaux, qui aura lieu samedi et dimanche dans le quartier du Bourg, entre la place Notre-Dame et la cathédrale Saint-Nicolas. Il y a deux ans, l'événement bisannuel s'était déroulé au sud des Alpes, à Lugano (TI).