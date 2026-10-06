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Six jours à Fribourg
Swiss Cheese Awards 2026, c'est parti!

Les Swiss Cheese Awards 2026 ont débuté mardi à Fribourg, rassemblant 1177 fromages en compétition, un record. Jusqu'à dimanche, le chef-lieu cantonal célèbre la diversité du savoir-faire fromager suisse avec 203 jurés évaluant 32 catégories.
Publié: il y a 17 minutes
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La 14e édition des Swiss Cheese Awards a démarré mardi à la salle St-Léonard à Fribourg.
Photo: ANTHONY ANEX
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ATS Agence télégraphique suisse

Les éliminatoires de la 14e édition des Swiss Cheese Awards ont commencé mardi à Fribourg, avec un nouveau record de participation. La manifestation, qui dure jusqu'à dimanche, fait du chef-lieu cantonal la capitale suisse du fromage, après Lugano (TI) en 2024.

Pas moins de 1177 fromages ont été inscrits au plus important concours national de la branche fromagère suisse, ont indiqué les organisateurs en présentant l'événement qui se tient à la salle communale St-Léonard. Les produits en concurrence ont rejoint Fribourg il y a déjà dix jours pour la préparation à l'évaluation.

Qu'il s'agisse de Gruyère AOP, d'Emmentaler AOP, d'Appenzeller, de raclette, de fromages frais ou de fromages à pâte molle, la manifestation met en lumière la diversité du savoir-faire du secteur. Au total, 203 membres suisses et étrangers du jury apprécieront les fromages en compétition dans 32 catégories.

Valeurs à défendre

Un super-jury désignera jeudi les «swiss champions» dans les catégories des fromages à pâte extra-dure et dure, des fromages à pâte mi-dure ainsi que des fromages à pâte molle et des fromages frais. Le concours est organisé par Fromarte, faîtière des artisans suisses du fromage, qui souligne le rôle majeur du rendez-vous.

La cérémonie de remise des prix des Swiss Cheese Awards 2026 se déroulera vendredi soir, dans le cadre de l’"Awards Night». Les vainqueurs de catégorie ainsi que les trois champions suisses y seront récompensés. Le lauréat du concours de plateaux de fromages, prévue à L'Atelier, sera également dévoilé dans le même cadre.

Aux yeux de Paul Meier, directeur de Fromarte, «la manifestation va toutefois bien au-delà de la compétition visant à désigner les meilleurs fromages suisses». Elle illustre de «manière impressionnante» les valeurs qui caractérisent la branche fromagère suisse: qualité, diversité et véritable savoir-faire artisanal.

Echanges avec le public

Les Swiss Cheese Awards réunissent aussi les producteurs dans un cadre propice «aux échanges et à la convivialité», tout en offrant au public l'occasion de rencontrer celles et ceux qui fabriquent les fromages. Organisé à un rythme biennal, l'événement joue par ailleurs un rôle important au-delà de la branche fromagère.

La manifestation «constitue une vitrine unique, tant en Suisse qu'à l’international, a dit il y a dix jours Martin Spahr, chef marketing de Switzerland Cheese Marketing. Une attention particulière est également portée à la valorisation des fromages en compétition pour en assurer une consommation aussi complète que possible.

Les fromages restants, après évaluation, seront proposés aux fromagers participants sous forme de buffet lors de la soirée de gala ou offerts à des entités caritatives. En tant que ville hôte, Fribourg a concocté pour sa part, grâce à des collaborations avec des partenaires locaux et régionaux, un vaste programme d'animations.

Fondues pas oubliées

Ce dernier est destiné à la population et aux visiteurs. Parmi les temps forts figurent notamment des fondues chez l'habitant ainsi qu'un marché de fromages et de produits régionaux. «Fribourg est fière de devenir, pour une semaine, la capitale suisse du fromage», a relevé le syndic Elias Moussa, en amont de la manifestation.

«Forte de son statut de ville créative de gastronomie Unesco, notre ville est le lieu idéal pour célébrer la diversité des fromages suisses, savourer les produits régionaux et rencontrer personnellement celles et ceux qui se cachent derrière ces produits», a estimé encore l'élu socialiste.

En 2024, les Swiss Cheese Awards s'étaient déroulés au sud des Alpes, à Lugano. Durant la compétition, 1127 fromages avaient alors été évalués dans 32 catégories.

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