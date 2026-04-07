Rappelé en janvier, l'ambassadeur d'Italie Gian Lorenzo Cornado revient en Suisse. Il loue les progrès dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana, soulignant une collaboration renforcée entre les autorités suisses et italiennes.

ATS Agence télégraphique suisse

L'ambassadeur d'Italie Gian Lorenzo Cornado est de retour en Suisse. Rappelé à Rome fin janvier, il salue désormais la coopération de la justice helvétique dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. Il assure que, malgré les tensions, il n'y a pas eu d'«ingérence» des autorités transalpines.

L'Italie avait rappelé le 24 janvier à Rome son diplomate pour marquer sa désapprobation sur l'enquête menée par les autorités valaisannes sur le drame du 1er janvier. Elle avait fixé deux exigences pour le retour de l'ambassadeur, a rappelé le diplomate mardi soir à la RTS.

D'une part l'amorce d'une «coopération efficace entre les deux ministères publics». Une exigence remplie selon lui: la rencontre entre les enquêteurs italiens et valaisans le 25 mars a été «un succès». Le procureur transalpin a pu consulter «au moins 3000 documents» et la moitié d'entre eux moitié seront transmis à Rome dans les prochaines semaines.

Le Ministère public valaisan a également «anticipé la demande des vidéos et des photos contenues dans téléphone cellulaire des victimes et des blessés, ainsi que des procès-verbaux des témoignages qui ont été apportés à la justice italienne par les jeunes blessés en Italie», a-t-il ajouté. «Donc cette première demande était acceptée».

«Entre amis»

Rome n'a en revanche pas obtenu la mise sur pied d'une équipe commune d'enquête. Mais cette exigence était «surmontée par la version renforcée qui a été proposée (...) qui offre les mêmes instruments, voire même plus d'instruments, aux enquêteurs italiens», a-t-il dit.

Selon lui, son rappel était «l'interprète des sentiments» des familles des victimes qui se sont senties «blessées et outrées» par la libération du propriétaire du bar Le Constellation, Jacques Moretti, une réaction «unanime de l'Italie». Les familles ont d'ailleurs été consultées jeudi dernier sur le retour de l'ambassadeur.

Pour autant, M. Cornado estime qu'il n'y a pas eu d'ingérence italienne dans l'enquête: «il y a eu un dialogue franc, une confrontation entre la Suisse et l'Italie, mais dans la franchise et la loyauté, comme on fait entre des amis», assure-t-il.

Le retour de M. Cornado a été annoncé jeudi, au lendemain d'une cérémonie en hommage aux victimes à Crans-Montana en présence de représentants de l'ambassade d'Italie en Suisse. La venue de cette délégation officielle italienne dans la station valaisanne marquait les trois mois de l'incendie qui a fait 41 morts et 115 blessés. Six victimes sont italiennes auxquelles s’ajoute une dizaine de blessés.