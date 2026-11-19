Chaque jour, la police vaudoise intervient jusqu'à cinq fois pour des violences domestiques. Le canton de Vaud et ses clubs phares, le LS et le LHC, lancent une campagne de prévention massive auprès des supporters et du grand public.

En bref Le canton de Vaud, en collaboration avec le Lausanne Sport (LS) et le Lausanne Hockey Club (LHC), a lancé le 18 novembre 2026 une campagne intitulée «Ensemble, faisons équipe contre la violence domestique». L'initiative vise à sensibiliser les supporters à cette problématique via des visuels, des vidéos et des ateliers de prévention.

Selon Isabelle Moret, conseillère d'Etat, la police intervient entre trois et cinq fois par jour pour des cas de violence domestique dans le canton de Vaud. Près de 50% des infractions surviennent dans la sphère domestique, où les femmes représentent deux tiers des victimes.

Le projet, financé par le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) pour 25'000 CHF, s'inspire d'initiatives similaires au Royaume-Uni et en Italie. Il complète la campagne nationale «L'égalité contre la violence» lancée par la Confédération en 2025.

ATS Agence télégraphique suisse

«Ensemble, faisons équipe contre la violence domestique»: avec ce slogan, le canton de Vaud et ses deux principaux clubs sportifs, le LS et le LHC, s'associent pour sensibiliser un large public. La campagne a été lancée jeudi et sera déployée durant la saison sportive.

«Les chiffres sont sans appel», a déclaré devant les médias réunis au Stade de la Tuilière la cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) Isabelle Moret. La police intervient entre trois et cinq fois par jour sur le territoire vaudois pour des situations de violence domestique.

Près de la moitié des infractions surviennent dans la sphère domestique. Les femmes en restent les principales victimes, a poursuivi la conseillère d'Etat, pointant le fait qu'elles représentent deux tiers des victimes. «Derrière cette statistique, il y a des personnes, des familles, des personnes exposées à la violence et des vies brisées.»

«Notre responsabilité est de protéger les victimes, mais aussi d'agir suffisamment tôt pour éviter de nouvelles violences», a continué Isabelle Moret, rappelant le projet de révision de la loi vaudoise d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique (LOVD) adopté par le Conseil d'Etat en mai. «La loi ne peut pas tout. La prévention joue un rôle fondamental et doit commencer le plus tôt possible», a résumé la cheffe du DEIEP.

Toucher «un large public très divers»

La campagne «Ensemble, faisons équipe contre la violence domestique» entend toucher «un large public, très divers» et «représentatif de la population vaudoise», selon les mots employés par la cheffe du Département des finances, du territoire et du sport Christelle Luisier Brodard. Le public, des milliers de supporters et supportrices qui se réunissent régulièrement dans les stades et les patinoires, «est une fantastique caisse de résonance».

Principaux objectifs du projet: parler des violences domestiques, faire connaître les aides disponibles et donner des repères à l'entourage concerné. «Lorsque deux clubs prennent position, le message est porté par des institutions qui comptent», a estimé la présidente du Gouvernement.

L'opération prendra la forme de visuels et de vidéos, qui seront diffusés sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les écrans géants lors des prochaines rencontres. Quatre visuels mettent en scène des objets du quotidien cassés, dont les cicatrices sont recousues d'un fil orange – couleur liée à la lutte contre les violences domestiques –, et deux vidéos ont été réalisées directement avec les joueurs. Des ateliers de prévention, dédiés aussi aux jeunes, sont également prévus au sein des clubs. Une première équipe de joueurs a déjà été sensibilisée récemment.

«Pourquoi le sport s'engage?»

«Il n'y a aucun débat quand on parle de violence, a d'emblée lancé Chris Wolf. Nous sommes contre toute forme de violence (...), dans le stade, pendant les matchs et en dehors.» Le CEO du Lausanne HC a aussi pointé que la campagne «faisait écho à une situation qu'on a eue récemment et qui nous a peu plu», faisant référence aux violences survenues après le derby entre le club lausannois et Fribourg-Gottéron fin octobre. «Notre club aimerait laisser des traces, les bonnes», a continué Chris Wolf, qui s'est dit très concerné par «ces projets qui unissent» et rassemblent deux sports populaires.

«C'est un projet transversal à 360 degrés», s'est aligné Vincent Steinmann, CEO du Lausanne-Sport. Le LS est «une famille ouverte et diverse, portée par des valeurs de courage, de rigueur et de plaisir. Il faut avoir le courage de ne pas détourner le regard. (...) Sur le terrain, il peut y avoir une certaine violence. Elle est refusée de manière générale par l'ensemble des clubs et activités.» Le directeur général a aussi pointé la «présence très importante» des deux clubs sur les réseaux sociaux. «On va toucher l'ensemble des Vaudois ces prochains jours avec cette campagne», s'est-il réjoui.

Le projet s'intègre dans une politique cantonale de prévention et de lutte contre la violence domestique plus large et complète aussi la campagne nationale «L'égalité contre la violence» lancée par la Confédération en 2025. La campagne a été financée par le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) vaudois à hauteur de 25'000 francs. Elle s'inspire d'initiatives similaires qui ont été réalisées dans d'autres pays dans le monde du football, notamment au Royaume-Uni et en Italie.