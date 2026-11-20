Le producteur neuchâtelois Dson Beats a contribué à l’album «Too Too Bad» de Buju Banton, en lice pour le Grammy 2027 du meilleur album reggae. Il a co-créé le titre «Wild Woman».

Un Romand a participé à un album nommé aux Grammy Awards

Un Romand a participé à un album nommé aux Grammy Awards

ATS Agence télégraphique suisse

Le producteur romand Dson Beats a composé une mélodie pour une chanson du musicien de reggae jamaïcain Buju Banton. Il a ainsi contribué à un album nommé aux Grammy Awards.

L’album «Too Too Bad» de Buju Banton est en lice pour le Grammy du meilleur album reggae, indique le site des Grammy, une information relayée vendredi par le média en ligne 20 Minutes. Le producteur neuchâtelois Dson Beats a proposé une idée de mélodie pour l’un des morceaux du disque, Cette contribution a donné naissance au titre «Wild Woman».

Nicki Minaj et The Kid LAROI

Le jeune Romand, qui affirme avoir commencé à produire de la musique à 18 ans, a déjà collaboré avec des artistes de renom, notamment Nicki Minaj, sur le titre «Love in the Way» avec Yung Bleu, et le rappeur australien The Kid LAROI, sur «Let Her Go».

Buju Banton n’en est pas à sa première nomination aux Grammy Awards. Le Jamaïcain de 53 ans a notamment remporté en 2011 le prix du meilleur album reggae pour «Before the Dawn». La cérémonie des Grammy Awards 2027 se tiendra le 7 février à Los Angeles.