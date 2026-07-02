Plusieurs régions du Portugal en alerte rouge

Les régions de Lisbonne et de Setubal, dans le sud du Portugal, seront placées jeudi en alerte rouge en raison des prévisions de températures élevées, a annoncé mercredi l'agence météorologique nationale. Ce niveau d'alerte maximale sera étendu vendredi aux districts de Leiria et de Coimbra, dans le centre, où les températures pourront atteindre les 44°C par endroits, a précisé l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA).

Une alerte orange a été émise dès mercredi pour quatre régions de l'intérieur du pays, dont celle d'Evora (sud-est), où le thermomètre devait atteindre les 41°C. «D'habitude, on a des températures comme ça plutôt en août, cette années elles arrivent plus tôt», témoigne José Bonifacio, un chanteur de rue de 31 ans rencontré par l'AFP sur une place du centre d'Evora.

Les ruelles pavées de cette cité historique se sont vidées avec l'arrivée de la chaleur de l'après-midi, pendant que les touristes se réfugiaient dans les cafés ou les terrasses ombragées parfois rafraîchies par des ventilateurs. «L'après-midi, c'est très dur, mais ceux qui travaillent doivent bien tenir le coup», confie Carlos Guedes, un ouvrier du bâtiment de 53 ans arrivé du nord du Portugal et qui n'est donc «pas habitué à une chaleur aussi forte».

Vendredi, le niveau d'alerte orange s'étendra à toutes les régions qui ne seront pas placées en alerte rouge. Relativement épargné par la canicule qui a frappé l'Europe ces deux dernières semaines, le Portugal sera en revanche directement touché par cette nouvelle vague de chaleur.

Source: AFP