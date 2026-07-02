La canicule a-t-elle fait fuir les moustiques?
Avec la canicule qui touche aussi la Suisse, certains ont peut-être l’impression de voir moins de moustiques. Ce n’est pas forcément un hasard: selon l’entomologiste Mathieu de Flores, cité par BFMTV, ces insectes supportent mal les très fortes chaleurs. Comme ils ne régulent pas leur température, ils se réfugient dans la végétation ou dans des zones plus fraîches pour éviter de se déshydrater. Une étude de l’Université de Zurich avait d’ailleurs montré en 2023 que les moustiques savent trouver des microclimats plus frais pour survivre.
La chaleur peut aussi assécher les flaques, mares et petits points d’eau où ils pondent, ce qui freine le développement des œufs et des larves. Même le moustique tigre, plus résistant à la sécheresse, peut être touché si les petites réserves d’eau disparaissent. Mais ce calme reste provisoire: avec le retour de l’humidité, les moustiques pourraient vite redevenir plus actifs. Fermer les fenêtres en journée et utiliser un ventilateur peut aussi limiter leur présence dans les logements.
Sources: BFMTV/20 Minutes
Une vague de chaleur extrême s'étend sur la moitié est des Etats-Unis
Une grande partie des Etats-Unis était en proie mercredi à une chaleur étouffante qui pourrait battre dans les jours à venir des records et peser à la fois sur le Mondial de football et les célébrations du 250e anniversaire du pays. Une chape d'air brûlant surplombe le centre du pays et va se déplacer dans la journée vers la côte est, où elle devrait provoquer pendant plusieurs jours des températures extrêmes dans plusieurs grandes villes comme Washington et New York.
«Nous entrons dans ce qui pourrait être la vague de chaleur la plus extrême que cette ville ait connue depuis plus d'une décennie», a averti mercredi Zohran Mamdani, maire de New York, sur les réseaux sociaux. En raison d'un air très chargé en humidité, les températures ressenties devraient atteindre les 105 Fahrenheit (40,5°C) dans la journée, a-t-il prévenu, et continuer à grimper dans les jours suivants.
«Il ne s'agit pas d'une simple vague de chaleur estivale, c'est une chaleur dangereuse qui peut être mortelle», a-t-il encore martelé. La canicule s'abattra véritablement sur la côte est à compter de jeudi, la chaleur ressentie devant atteindre les 110F (43°C) dans la mégapole new-yorkaise ainsi qu'à Washington. Selon les prévisions, le mercure devrait dépasser dans la capitale les 100F (37,8°C) trois jours d'affilée et battre des records journaliers.
Source: AFP
Plusieurs régions du Portugal en alerte rouge
Les régions de Lisbonne et de Setubal, dans le sud du Portugal, seront placées jeudi en alerte rouge en raison des prévisions de températures élevées, a annoncé mercredi l'agence météorologique nationale. Ce niveau d'alerte maximale sera étendu vendredi aux districts de Leiria et de Coimbra, dans le centre, où les températures pourront atteindre les 44°C par endroits, a précisé l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA).
Une alerte orange a été émise dès mercredi pour quatre régions de l'intérieur du pays, dont celle d'Evora (sud-est), où le thermomètre devait atteindre les 41°C. «D'habitude, on a des températures comme ça plutôt en août, cette années elles arrivent plus tôt», témoigne José Bonifacio, un chanteur de rue de 31 ans rencontré par l'AFP sur une place du centre d'Evora.
Les ruelles pavées de cette cité historique se sont vidées avec l'arrivée de la chaleur de l'après-midi, pendant que les touristes se réfugiaient dans les cafés ou les terrasses ombragées parfois rafraîchies par des ventilateurs. «L'après-midi, c'est très dur, mais ceux qui travaillent doivent bien tenir le coup», confie Carlos Guedes, un ouvrier du bâtiment de 53 ans arrivé du nord du Portugal et qui n'est donc «pas habitué à une chaleur aussi forte».
Vendredi, le niveau d'alerte orange s'étendra à toutes les régions qui ne seront pas placées en alerte rouge. Relativement épargné par la canicule qui a frappé l'Europe ces deux dernières semaines, le Portugal sera en revanche directement touché par cette nouvelle vague de chaleur.
Source: AFP
Une monstrueuse trombe se forme sur le lac de Constance
Plusieurs témoignages font état d'une énorme trombe marine sur le lac de Constance, mercredi en début d’après-midi. «Je rentre de Romanshorn et je n'ai jamais vu une trombe aussi imposante», a déclaré un lecteur de Blick.
Ce phénomène météorologique est caractérisé par un tourbillon d'air et d'eau qui s'élève de la surface de la mer ou d’un lac vers le ciel. Elle se forme par l'ascension d'air chaud et humide qui se refroidit et se condense.
Des vents soufflant à différentes altitudes peuvent provoquer une rotation, créant ainsi la trombe marine. Celle-ci est complète lorsque le vortex touche la surface de l'eau. Ce phénomène est rare sur le lac de Constance à ce période de l'année. D'après des recherches de Blick, il est plus fréquent en fin d'été ou en automne.
La route entre le Bouveret et les Evouettes bouclée après une coulée de boue
Un glissement de terrain survenu mercredi sur les coups de 00h30 a entraîné la fermeture de la route reliant le Bouveret aux Evouettes, en Valais, rapporte «Le Nouvelliste». Cet axe, très prisé des frontaliers, est bouclé jusqu'à nouvel ordre.
La lave torrentielle a emporté avec elle 1000 à 1500 mètres cubes de matériaux, notamment des blocs rocheux. Aucun blessé n'est à déplorer, a indiqué la police cantonale valaisanne.
Les gravats sont en train d'être évacués, et un hélicoptère a été mobilisé pour survoler et inspecter la zone de départ de la coulée de boue. Une déviation a été mise en place. D'importants ralentissements sont attendus.
Source: «Le Nouvelliste»
Deux morts dans des orages en Roumanie et en Autriche
Des violents orages qui ont succédé à la vague de chaleur ayant frappé l'Europe ont fait un mort en Roumanie et un autre en Autriche, ont annoncé mercredi les autorités. En Roumanie, des orages ont balayé plusieurs régions du pays, dont la capitale Bucarest, dans la nuit de mardi à mercredi, provoquant des inondations dans des habitations et déracinant des arbres.
Des images diffusées par les services de secours montrent des équipes dégageant des branches tombées sur des voitures, tandis que des habitants progressent dans des rues inondées où l'eau leur arrive jusqu'à la taille. A Ganeasa, près de Bucarest, une personne a été retrouvée morte dans une voiture écrasée par la chute d'un arbre, selon les services de secours.
En Autriche, des orages frappent également plusieurs régions depuis dimanche, provoquant notamment des glissements de terrain dans le Tyrol. Un homme de 26 ans est mort mardi après avoir été pércuté par une branche d'arbre arrachée par la tempête, dans le district de Perg, en Haute-Autriche, selon la police.
Source: AFP
MétéoSuisse a émis plusieurs alertes de degré 3 et 4 pour orage violent, Vaud et Genève en première ligne
MétéoSuisse a déclenché une alerte de degré 4 (fort danger) dans la région de la Côte en direction de Genève. A Lausanne et au Tessin, l'avertissement de niveau 3 (danger marqué) était en vigueur à 11h. La cellule orageuse a secoué les différentes régions. MétéoSuisse a levé l'alerte à 12h15.
L'office météorologique a prévenu de possibles chutes de branches, de chutes d'arbre localisées et de dégâts liés à la grêle. Il est recommandé de se mettre à l'abri, de sécuriser les objets extérieurs et de fermer ses volets. Les cours d'eau et les endroits exposés à la foudre sont à éviter absolument.
Si vous êtes menacé par la foudre, accroupissez-vous et joignez les pieds. Ne vous couchez surtout pas au sol et réduisez tant que possible le contact avec celui-ci.
Des dizaines de vols annulés à Kloten à cause des violents orages
Les violents orages survenus mardi soir dans la région zurichoise ont provoqué l'annulation de 70 vols et le détournement de plus de 30 autres à l'aéroport de Zurich. De nombreux passagers n'ont pas pu effectuer leur voyage et ont dû passer la nuit à l'aéroport.
Mercredi matin, le trafic a pu être ouvert normalement, a indiqué une porte-parole de l'aéroport. Mais mardi soir, en plus des annulations, plus de 30 vols avaient dû être déroutés sur Stuttgart, Genève ou Bâle. En conséquence, de nombreux appareils et équipages faisaient défaut mercredi matin à Zurich-Kloten. Les perturbations ont concerné à la fois les atterrissages et les décollages.
Des exceptions ont été accordées après l'heure limite de 23h30 afin de réduire les désagréments pour les passagers. Ainsi, 14 appareils ont pu encore atterrir et 15 autres décoller au-delà de l'horaire habituel.
Les passagers qui ont dû passer la nuit à l'aéroport se sont vu remettre, pour certains, des équipements («kits») pour dormir, et les services de sécurité et de contrôle sont restés ouverts plus longtemps.
Source: ATS
Des localités genevoises paralysées par la grêle
Le trafic routier a sombré dans le chaos à Genève le 29 juin. Selon les informations du quotidien «Le Dauphiné Libéré», un orage d’une rare intensité s’est abattu sur le sud et l’ouest du canton de Genève ce mardi peu après 18 heures.
Des chutes de grêle et des pluies torrentielles ont causé une montée des eaux subite, notamment dans le tunnel de Confignon sur l'axe Suisse-France. Pris de panique face à l'inondation rapide de la chaussée, certains conducteurs sont descendus de leur véhicule, tandis que d'autres ont effectué des manœuvres à contresens.
La circulation est devenue critique dans toute la traversée de Genève. De nombreux usagers ont dû s'abriter sous les ponts de l'autoroute A1 et aux postes de douane. Face à l'urgence, les pompiers du Service d’incendie et de secours (SIS) sont intervenus pour barrer les accès inondés, provoquant de gros embouteillages jusqu'en début de soirée.
La police genevoise confirme que ces intempéries sont les seules causes des perturbations constatées dans les tunnels, avant un retour à la normale plus tard dans la soirée.
La grêle et les crues ont fortement frappé Thoune
Une grêle intense a balayé Thoune. Outre la grêle, de fortes pluies ont provoqué des inondations dans les rues de la ville bernoise. Un passage souterrain devient un véritable défi pour les automobilistes.
Les premiers signes de rafraîchissement sont apparus dès dimanche. Pourtant, loin de faire grise mine, les habitants se réjouissaient de la pluie. Le temps va rester instable ce mardi également. Après un début de journée ensoleillé, de fortes averses feront de nouveau leur apparition plus tard dans la journée. Malgré cela, le thermomètre remontera jusqu'à atteindre 30 degrés dans une ambiance lourde.
Dès mercredi, l'instabilité météorologique s'installera durablement. Le risque de violents orages et de précipitations intenses augmentera à nouveau de manière significative.
L'OMS estime que la canicule a causé la mort de 1300 personnes en Europe
Nouvelle journée irrespirable dimanche en Europe: la chape d'air brûlant en Europe se déplace vers l'est du Vieux Continent. «A l'heure actuelle, 150 millions de personnes vivent sous une chaleur extrême, des centaines de personnes sont décédées, des écoles sont fermées et les réseaux électriques sont mis à rude épreuve», a déclaré dimanche sur X le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Plus de 1300 décès supplémentaires ont été enregistrés depuis le 21 juin en lien avec les températures élevées en Europe», a-t-il ajouté.
Source: ATS