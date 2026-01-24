Les prix des loisirs d'hiver en famille ont explosé

Chiens de traineau, balade avec les yak, les chèvres, survol de glacier, Réveillon sur un train: ces activités se sont renchéries. Nous avons comparé nos idées de loisirs parues dans Blick depuis 2 ans: il n'y a pas que l'abonnement de ski qui augmente.

Myret Zaki Journaliste Blick

Parfois, il est intéressant de comparer les prix des loisirs d’une année à l’autre, histoire de vérifier quelle direction ont prise les tarifs de certaines activités d’hiver, balades en compagnie d’animaux, tyroliennes, trains de Réveillon ou vols en parapente. Des loisirs que Blick avait cités fin 2023, fin 2024 et fin 2025. C’est là que l’on peut découvrir le renchérissement, parfois vertigineux, de certains de ces loisirs, ou alors la stabilité remarquable pour d’autres. Cet exercice peut réserver quelques surprises. Dans tous les cas, il n'y a pas que les prix des cartes journalières et abonnements de ski qui se renchérissent de 2% à 5% cette année. Petit tour d’horizon.

Marcher avec les yaks de Crans-Montana est plus cher

Ainsi, parmi les activités qui se sont renchéries, figure la balade autour de Chermignon, en Valais, qui inclut la rencontre avec des yaks, ces impressionnants ruminants à poils longs. Le prix qui était proposé en 2023 se situait à 50 francs par personne, et pouvait atteindre 150 francs pour une balade privée pour deux personnes.

Cette année, toutefois, le tarif pour 1 à 3 personnes est annoncé à 200 francs sur le même site, Terre de coeur. Contactée, la patronne Patricia Wyssenbach nous en explique les raisons: «On est les seuls à proposer cette balade sous cette forme-là sur une demi-journée, qui inclut le contact direct avec les yaks, où les gens peuvent les tenir à la corde. Nous avons démarré avec de tous petits prix, mais il est difficile de se faire connaître».

L’activité est notée à 4,9 dans les avis Google et le bouche à oreilles fait son chemin. A l'heure actuelle, le site annonce une promotion d’hiver à 150 francs pour 1 à 3 personnes, mais le prix normal reste à 200 frs. «Ce prix est pour une personne ou une famille qui veulent rester juste entre eux, souligne la patronne. Par contre en collectif, on sera entre 40 frs par personne la demi-journée, et 60 frs la journée entière. Là, nos prix ont plutôt baissé.»

Gambader avec les chèvres d'Enney est aussi plus onéreux

Nous avions également évoqué dans Blick cette sympathique balade en Gruyère, en compagnie d’un groupe de chèvres inséparables, qui se fait en présence d'une accompagnatrice de montagne. En 2023, on pouvait arpenter avec les chèvres les sentiers préférés de celles-ci pour un forfait de 120 francs pour 1 à 10 personnes. Mais ce tarif a augmenté depuis, et atteint aujourd’hui 135 francs.

Rencontrer les huskys dans le Jura coûte davantage

Faire une sortie en traineau avec des chiens d'attelage, les huskys des Franches-Montagnes, dans le Jura, n’offre pas exactement les mêmes conditions qu’il y a deux ans. Sur le site Jura Escapades, la sortie standard de 5 heures pour 1 personne ou un groupe limité, avec fondue sous un tipi, est toujours proposée au même prix de 150 francs par personne, comme en 2023. Par contre, les balades à deux plus privatives, d’une durée de 3 heures, ont augmenté: fin 2023, elles étaient indiquées au prix de 130 francs par personne, et aujourd’hui, le tarif est monté à 195 francs par personne.

Comme on peut le constater, les activités incluant des animaux sont parmi les plus concernées par le renchérissement. Des professionnels du domaine nous ont fait part de balades en chiens de traineau à Crans-Montana qui peuvent atteindre le tarif de 230 frs par personne pour un quart d’heure. Les hôtels 5 étoiles exerceraient par ailleurs une pression sur les prestataires afin qu’ils pratiquent des prix élevés, par souci de préserver auprès de leurs clients internationaux l’image d’un standing élevé.

Survoler le glacier d’Aletsch en parapente coûte davantage

D’autres activités, plus sportives cette fois, affichent des prix en hausse. Survoler le glacier d'Aletsch (VS) en parapente se fait à des tarifs plus élevés depuis 2 ans. Depuis fin 2024, les vols en parapente proposés par Flug Taxi et réalisés depuis divers points de départ dans le Haut-Valais (Aletsch Arena, Fiescheralp ou Piemont), pour des durées de 15, 30 ou 45 minutes, sont proposés aux prix respectifs de 150, 190 ou 260 frs. Une augmentation de prix notable, lorsqu’on sait qu’en 2023, le prix par vol était 10 à 20 frs moins cher, à 140, 180 ou 240 frs respectivement pour les durées indiquées ci-dessus.

Nette envolée pour le Réveillon à bord d’un train historique

Cette offre a aussi été très nettement revue à la hausse. Le Réveillon dans un train historique proposé par Swiss Classic Train est un voyage qui part de Vallorbe ou de Lausanne et passe par Sion, Brig, Kandersteg, Berne et Romont, dans un décor inspiré des Années Folles, avec une rame tirée par une locomotive électrique, le tout en dégustant 8 plats de fête.

Mais ses prix sont vite montés en flèche. Cette année, si l’on voulait réserver dans la classe Pullman, la plus premium, avec ses sièges de velours rouge au cachet Belle Epoque, le prix atteignait 380 francs. Une augmentation de près de 100 francs, sachant qu’en 2023, ce tarif était de 295 francs. Quant à la 1ère classe, elle est passée de 225 à 315 francs en 2 ans, et la Classe confort est passée de 235 à 260 francs. Les aficionados des loisirs luxueux ne seront peut-être pas découragés, sachant que les prix de départ étaient déjà conséquents.

Dévaler les tyroliennes de Charmey au même prix

Parmi les activités aux prix restés stables, on citera les tyroliennes de Charmey, dans le canton de Fribourg. Pour les dévaler, bonne nouvelle, le tarif n’a pas bougé ces dernières années. Nous indiquions 200 francs par groupe fin 2023, sans les remontées mécaniques, et les mêmes conditions étaient valables fin 2024. En vérifiant cette année, le site indique 45 francs par personne, soit environ 200 frs pour une famille de 4, ce qui représente un coût inchangé.

Chasse au trésor à Saas-Fee toujours abordable

Ses prix n’ont pas non plus bougé: la balade de 2h30 à Saas-Fee (VS), qui passe par une découverte du village médiéval de Saas-Grund et une chasse au trésor, puis emprunte un car postal pour arriver dans le village de Saas-Fee et parcourir des cabanes Walser historiques. Cette sortie riche en histoire suisse est toujours accessible au prix de 32 frs par adulte et 16 frs par enfant, les mêmes prix qui étaient proposés en 2023.

Visite de la centrale solaire de Saint-Imier inchangée

Cette sortie de nature plus scientifique, qui propose de découvrir la centrale solaire de Saint-Imier dans le Jura, conserve également son prix de 2023. L’entrée de la centrale, située à 20 minutes de marche depuis le funiculaire de Mont-Soleil, permet de découvrir comment fonctionne une centrale solaire et quels sont les potentiels de l’énergie solaire. Depuis 2023, le tarif de groupe jusqu'à 10 personnes s'élève à 90 francs, et à partir de 11 personnes, il baisse à 9 frs par personne. La réservation se fait en ligne au moins une semaine au préalable, via le site de la société du Mont-Soleil.