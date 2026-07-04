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La police appelle à la prudence
Une vaste opération de recherche est en cours pour retrouver les cambrioleurs d'une armurerie

Un cambriolage a eu lieu dans une armurerie du centre du Valais dans la nuit du 3 au 4 juillet. D'importantes opérations de recherche sont en cours pour retrouver les auteurs.
Publié: il y a 16 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
La police cantonale mobilise d'importants effectifs pour retrouver les voleurs.
Photo: Kantonspolizei Wallis

Dans la nuit de vendredi à samedi, peu avant minuit, la police cantonale valaisanne a été alertée d'un cambriolage dans un magasin d'armes à Sion. Les auteurs ont forcé la porte d'entrée avant de dérober la marchandise et de prendre la fuite à bord d'un véhicule immatriculé en France.

La police cantonale valaisanne a immédiatement lancé une vaste opération de recherche, en collaboration avec la police cantonale vaudoise, les forces de police municipales de Monthey et de Martigny, la police régionale PRVC (Régionale des Villes du Centre), l’Office fédéral des douanes et de la protection des frontières (OFDF), les unités canines des polices cantonales valaisanne et vaudoise, ainsi que d'importants moyens techniques, dont des drones et un hélicoptère Super Puma de l’armée, équipé d’un système de vision nocturne et d’imagerie thermique (FLIR).

Les opérations de recherche se poursuivent actuellement dans la région de Saint-Maurice.

Le parquet a ouvert une enquête

La police cantonale valaisanne appelle la population à faire preuve de la plus grande vigilance. Toute personne remarquant un comportement ou des faits susceptibles d’être liés à cette affaire est priée de le signaler immédiatement à la police au numéro 117. La population est expressément priée de ne pas intervenir ni de tenter d’entrer en contact avec les personnes recherchées.

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Le parquet compétent a ouvert une enquête. Afin de ne pas compromettre l’enquête en cours, aucune autre information ne sera communiquée pour l’instant.

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