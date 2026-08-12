Une rescapée a été sauvée in extremis dans la nuit de mardi à mercredi, à Pereira, en Colombie. Le bilan du séisme dévastateur de lundi a pour sa part été revu à la baisse.

Les secouristes extraient une rescapée des décombres sous les cris de joie

Les secouristes extraient une rescapée des décombres sous les cris de joie

AFP Agence France-Presse

Les secouristes ont extrait dans la nuit de mardi à mercredi une rescapée des décombres d'un immeuble effondré à Pereira, des dizaines d'heures après la survenue lundi matin du séisme le plus meurtrier du siècle en Colombie, dont le bilan a été révisé à la baisse à 216 morts.

Les recherches de survivants se poursuivent avec acharnement dans l'ouest du pays, où le tremblement de terre d'une magnitude de 7,4 a rasé des pâtés de maisons entiers. Avec un épicentre situé dans le département du Choco, sur la côte Pacifique, le séisme a touché de nombreuses localités dont Cali, la troisième ville du pays, et Pereira.

Quand Daniela Largo, 32 ans, a été sortie des ruines et enveloppée dans une couverture bleue dans la nuit de mardi à mercredi, ses proches ont crié de joie et les membres des forces de secours se sont étreints, ont constaté des journalistes de l'AFP.

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«Son fils de 12 ans attend»

«Nous perdions espoir, lorsque nous avons reçu un appel», a témoigné sa mère, Sandra Milena Perez. Selon elle, un riverain a entendu des appels à l'aide sous les décombres et a regroupé ses voisins pour déblayer les débris avant l'arrivée des professionnels. «Grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes heureux. (...) A la maison, son fils de 12 ans attend (sa mère Daniela)».

Le précédent bilan de 241 morts, selon le décompte de l'AFP réalisé sur la base des données communiquées par différentes autorités locales, a été revu à la baisse mardi soir après que les autorités de Cali, métropole de 2,2 millions d'habitants, ont revu leur comptage. Les villes de Manizales et Quibdo figurent également parmi les plus durement touchées.

Le séisme a fait plus de 1600 blessés et a détruit des centaines de bâtiments, selon l'Association des maires. A la tombée de la nuit mardi, des familles se sont préparées à dormir dans les parcs, de peur des répliques qui ont secoué les quartiers sinistrés.

Désolation totale à Cali

A Cali, une autre rescapée, Beatriz Arcos, s'est retrouvée prise au piège pendant près d'une heure sous les décombres de son appartement. Une fois extraite, elle a été soignée mais son dos continue de la faire souffrir. Son mari et sa mère ont également été blessés.

«Tout va tellement vite», a-t-elle déclaré à l'AFP, assise devant ce qu'il reste du bâtiment de trois étages, où son fils a tenté de récupérer documents, téléphones portables et autres objets de valeur. Des habitants armés de pioches, de pelles et de leurs seules mains aident les secours. D'autres distribuent de la nourriture ou donnent leur sang.

Déblayer, «on fait ça à la main, avec des gants», a déclaré Pablo Cesar Ruiz, un bénévole. «Nous travaillons ensemble dans l'espoir de pouvoir sauver une vie», confie un autre volontaire, Javier Muñoz.

Plusieurs établissements hospitaliers de Cali ont été endommagés. Une partie de l'Hôpital universitaire del Valle s'est effondrée, obligeant les médecins à transférer certains patients et à en soigner d'autres dans les jardins attenants.

«Nous avons tout perdu, mais nous sommes en vie»

A Pereira, la majorité des 480'000 habitants se sont retrouvés privés d'électricité. «Nous avons tout perdu, mais nous sommes en vie», résume Johan Tabasco, 23 ans, depuis un parc de la ville où il s'est réfugié la nuit suivant le séisme avec sa compagne et leur fils de sept mois.

Pour beaucoup, la recherche des proches est angoissante. «Ma tante vivait là. Elle est sous les décombres», indique Jorge Gonzalez devant un immeuble effondré. «Nous n'avons pas pu la récupérer parce qu'il y a une fuite de gaz à l'arrière (...) Tant qu'ils n'auront pas retrouvé son corps, je n'ai pas l'intention de quitter cet endroit», explique-t-il.

Ressenti jusqu'en Equateur

Le président colombien Abelardo de la Espriella a annoncé des subventions pour permettre aux personnes désormais sans toit de se reloger, lors d'une visite mardi à Pereira, déjà frappée par un séisme qui avait fait près de 1200 morts en 1999.

Les Etats-Unis, alliés du nouveau gouvernement colombien, ont offert une aide de 15,5 millions de dollars pour faire face à l'urgence. L'Union européenne a mobilisé son service satellitaire Copernicus pour faciliter les opérations de secours.

Le séisme a été ressenti lundi jusqu'en Equateur, au Panama et au Venezuela, pays frappé le 24 juin par un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 ayant fait plus de 6.300 morts.



