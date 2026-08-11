Un séisme meurtrier a frappé la Colombie entre lundi et mardi, causant plus de 130 morts. La Suisse suit de près la situation et se dit prête à envoyer des spécialistes si nécessaire.

La Suisse pourrait envoyer de l'aide à la Colombie après le séisme

La Suisse pourrait envoyer de l'aide à la Colombie après le séisme

ATS Agence télégraphique suisse

Après le séisme meurtrier qui a frappé la Colombie dans la nuit de lundi à mardi, les autorités suisses suivent de près la situation et se déclarent prêtes à apporter leur aide. Pour l'heure, à la connaissance du Département fédéral des affaires étrangères, aucun ressortissant suisse ne figure parmi les plus de 130 morts.

Environ 2800 ressortissants suisses sont enregistrés en Colombie en tant que Suisses de l’étranger, précise le DFAE, contacté par l'agence de presse Keystone-ATS mardi. Et sur la plateforme Travel Admin, quelque 130 personnes se sont enregistrées en tant que voyageurs, précise-t-il.

Le DFAE ajoute que la représentation suisse à Bogota est en contact avec les autorités compétentes sur place. Il ne dispose actuellement d’aucune information concernant d’éventuelles victimes suisses. Des vérifications sont en cours.

Des milliers de bénévoles mobilisés

Les services compétents examinent aussi si et sous quelle forme la Suisse peut apporter son aide. Cela inclut également la possibilité d’envoyer des spécialistes. A l’heure actuelle, aucune information ne peut encore être fournie concernant une intervention concrète, indique un porte-parole du DFAE.

La Croix-Rouge suisse se tient elle aussi prête à apporter son aide après ce violent séisme, «en soutien de l'action d'urgence de la Croix-Rouge locale, mobilisée dès les premières heures, en lui fournissant des fonds et du personnel spécialisé», écrit mardi dans un communiqué la CRS. Elle évalue pour l'heure les besoins d’aide en collaboration avec ses partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Des milliers de bénévoles de la Croix-Rouge colombienne se mobilisent pour venir en aide aux personnes touchées dans des opérations de recherche et de sauvetage. C’est une course contre la montre pour retrouver les survivants sous les décombres. Les blessés ont besoin de soins médicaux. Des milliers de personnes ont besoin d’un toit et de biens de première nécessité, relève la CRS.