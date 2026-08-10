Un puissant séisme a secoué lundi la Colombie, faisant trembler Bogota, Cali, Quito et le Panama. D'une magnitude allant jusqu'à 7,4, le tremblement de terre a entraîné l'évacuation d'immeubles à Bogota. De nombreux morts et blessés sont à déplorer.

AFP Agence France-Presse

Un puissant séisme a secoué lundi la Colombie et a été ressenti dans de grandes villes comme la capitale Bogota (centre) et Cali (sud-ouest), faisant un nombre indéterminé de blessés et de bâtiments endommagés dans l'ouest du pays. Ce tremblement de terre, de magnitude 7,4 selon les services géologiques des Etats-Unis et de Colombie, s'est produit en tout début de matinée à une centaine de kilomètres de profondeur. Un premier bilan faisait état de 18 morts avant de s'alourdir à 69, puis à 132 en fin de journée.

Son épicentre est situé près de San José del Palmar, dans le département du Choco (ouest), sur le littoral de l'océan Pacifique. Il n'a pas été émis d'alerte au tsunami. Le séisme a été le plus fortement ressenti dans l'ouest de la Colombie, et jusqu'à Quito, capitale de l'Equateur voisin, ainsi qu'à Panama.

0:48 Graves dégâts et blessés: Les images du tremblement de terre qui a secoué la Colombie

La gouverneure du Choco, département défavorisé du Pacifique colombien, a écrit sur le réseau social X qu'il y avait «des blessés» et «des dégâts graves sur les édifices» à Quibdo, chef-lieu de ce département pauvre. Une vidéo obtenue par un journaliste de l'AFP montre un immeuble effondré dans cette ville.

Etat d'urgence décrété

Le président Abelardo de La Espriella va déclarer lundi «l'état d'urgence» en Colombie, après un puissant séisme qui a fait au moins 111 morts et 87 blessés dans l'ouest du pays.

«Il a été décidé de déclarer l'état d'urgence correspondant, qui sera signé au cours de la journée», a annoncé le chef de l'Etat depuis Bogota, en présentant un bilan actualisé après le tremblement de terre de magnitude 7,4 qui a provoqué d'importantes destructions, notamment dans la touristique «région du café» et à Cali, troisième ville du pays.

En parallèle, les Etats-Unis ont annoncé lundi une aide de 15,5 millions de dollars. L'administration Trump, soutien du président colombien Abelardo de la Espriella, un représentant la droite dure entré en fonction il y a trois jours, destine cette aide à «des abris d'urgence, de la nourriture, des mesures de protection et des évaluations des dommages», a indiqué sur X le département d'Etat.

Région du café touchée

Le maire de Cali, troisième ville de Colombie, a également fait état de «dommages importants», qui sont en cours d'évaluation à l'aide de drones. Un photographe de l'AFP y a observé des immeubles endommagés. Les médias locaux ont diffusé des images de maisons effondrées dans des villes comme Pereira et Manizales, dans la touristique région du café.

«Il n'y a ni électricité ni réseau mobile», a témoigné auprès de l'AFP Martha Estrada, 66 ans, qui a ressenti le séisme dans cette région. Le séisme «a été fort, très fort (...) des choses sont tombées dans la maison», ajoute-t-elle. Le président Abelardo de la Espriella a annoncé qu'il se rendait dans la région du café pour évaluer la situation.

A Bogota, des bâtiments ont été évacués, selon des journalistes de l'AFP sur place. Plusieurs personnes en pyjama sont sorties dans les rues, alors que les sirènes retentissaient. «La secousse a été super forte», a dit à l'AFP Valeria Polo, créatrice de contenus de 29 ans dans le centre de la capitale.

Six aéroports suspendent leurs opérations

Six aéroports de l'ouest de la Colombie ont suspendu leurs opérations en raison des dommages causés par le séisme de magnitude 7,4 qui a secoué la région lundi matin, a indiqué l'aviation civile.

Les aéroports concernés sont situés notamment dans la région touristique du café et dans le département du Choco, situé au bord du Pacifique. «Des dommages sont signalés dans les aéroports de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago et Buenaventura» et «par mesure de sécurité, les opérations aériennes dans ces terminaux restent suspendues jusqu'à l'évaluation des dégâts structurels sur les infrastructures», a détaillé l'organisme sur X.

Le 24 juin, un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 a fait plus de 6000 morts au Venezuela et causé des destructions massives. Ces pays sont situés sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique et volcanique due aux mouvements des plaques tectoniques, notamment la plaque de Nazca et la plaque Caraïbe qui plongent sous la plaque sud-américaine.