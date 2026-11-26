Coopérative à but non lucratif spécialisée dans la réinsertion professionnelle, Démarche est devenue un acteur incontournable du secteur en Suisse romande. Derrière sa vitrine sociale, d’anciens employés décrivent une pression constante sur les chiffres et un management «ultra toxique». Blick a recueilli leurs témoignages.

Toan Izaguirre Journaliste Blick

C’est l’histoire d’une société qui aurait un peu perdu de vue sa raison d’être: le social. C’est en tout cas ainsi que nous a abordés un ancien employé de la coopérative Démarche, à l’origine de notre enquête. Textile avec Textura, nettoyage avec Soluclean, seconde main avec Ateapic, hôtellerie, restauration: cette structure à but non lucratif chapeaute toute une galaxie d’entités de réinsertion socioprofessionnelle. Implantée principalement dans le canton de Vaud mais aussi présente à Genève et Fribourg, Démarche revendique 6366 participants en 2025 et un taux de placement avoisinant les 80%.

Mais lorsque l’on gratte un peu, le tableau perd de sa superbe. Notre enquête, fondée sur divers documents et des témoignages d’anciens et d’actuels employés, en atteste. Tous ont souhaité garder l’anonymat par crainte de répercussions sur leur carrière: ils décrivent le directeur de l’organisation comme un homme «très puissant» avec le «bras long». Dans une réponse écrite à Blick, Démarche conteste l’ensemble des accusations et affirme que ses objectifs économiques servent sa mission d’insertion, sans entrer en concurrence avec elle. La Coopérative dit regretter «les insatisfactions» exprimées par certains de ses collaborateurs.

Des employés poussés à bout

«Mon corps a lâché. J’ai fait un infarctus le jour de mes 49 ans, après trois ans et demi chez Démarche.» Ce sont ses premiers mots au téléphone. Ils sont brutaux, et le reste de son témoignage l’est tout autant. Christelle* dénonce un climat de travail pesant, moralement comme physiquement, et un management qu’elle juge «ultra toxique».

Commerciale de métier, elle a passé toute sa carrière dans la vente. Elle rejoint Démarche en 2020 pour s’occuper de la boutique d’Aigle, où elle encadre une dizaine de personnes. Elle se sent rapidement dépassée par la charge de travail et appelle à l’aide. «Au départ, on vous fait miroiter que l’important, c’est la réinsertion, que les boutiques sont là uniquement pour former les gens. Ce n’est pas vrai», affirme-t-elle. D’après elle, les responsables de boutique travaillent sous la pression des chiffres: «On a des objectifs de vente et, quand on ne les atteint pas, on vous pointe du doigt lors de réunions.»

Surprenant pour une organisation censée avoir comme raison d'être la réinsertion professionnelle. Christelle ne se décourage pas pour autant et s’investit à fond. Elle affirme avoir «doublé» le chiffre d’affaires de sa boutique en trois mois. Cela ne suffira pas. Après son infarctus en 2024, elle sera en arrêt maladie pendant deux ans. Puis licenciée.

35 millions de budget

Pourtant, Démarche est bel et bien une société coopérative à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Son budget de fonctionnement s’élève à 35 millions de francs, dont près de 80% proviennent de «subventions et de dons», indique Démarche, à la demande de Blick. Le reste vient de ses propres recettes, notamment celles des boutiques.

Ces bénéficiaires sont des personnes fragiles. Parmi les mandants de Démarche figurent notamment l’assurance-invalidité (AI), la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) et l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Nos interlocuteurs sont unanimes: ils manquent de temps pour encadrer correctement les personnes qu’ils accueillent. Certains affirment même qu’on les pousse à accepter des bénéficiaires dont ils estiment qu'il sont trop fragiles pour être placés à l’issue de leur passage dans l’une des entités de Démarche.

Un autre ancien employé raconte que les personnes accueillies dans son service devaient avoir des connaissances de base en informatique. Il dit l’avoir signalé à ses supérieurs, sans résultat: on continuait à lui envoyer des bénéficiaires qui avaient de grosses lacunes dans ce domaine. Selon lui, cette situation desservait d’abord les bénéficiaires eux-mêmes, qui risquent de perdre confiance en eux.

Son témoignage rejoint celui d’autres anciens employés: d’après eux, la direction de Démarche les poussait à accepter des bénéficiaires tout en sachant que l’accompagnement proposé ne leur conviendrait pas. Une version que rejette la direction. Elle «conteste l’affirmation selon laquelle des collaborateurs seraient soumis à des pressions» pour accueillir des profils inadaptés.

Une pression pour faire du chiffre d'affaire

Avant Démarche, Philippe* travaillait pour Pro-Jet, une association nyonnaise reprise par la coopérative en 2025. Il y suivait et formait des bénéficiaires, apprentis comme personnes à l’AI. Avec la reprise, tout change: pas de cahier des charges clair, une charge de travail qui ne cesse de grossir. Engagé comme simple accompagnateur, il se retrouve à cumuler les casquettes.

Comme Christelle, il décrit une forte pression de son manager sur le chiffre d’affaires. Ce quinquagénaire dénonce un «management orienté vers les résultats», qui oppose deux logiques: «Pour moi, il y a la logique d’insertion, où il faut accompagner, former, encadrer, faire progresser les bénéficiaires. Et il y a une logique commerciale, où il faut prospecter, relancer, obtenir des rendez-vous et générer du chiffre d’affaires.» Démarche préfère parler d’équilibre. «Il ne s’agit pas d’opposer les objectifs économiques et la mission d’insertion, mais de les articuler», répond la coopérative à Blick.

Il dit aussi avoir été plusieurs fois «humilié, rabaissé et atteint de sa dignité» devant ses collègues lors d’une réunion. Il a fini par adresser un signalement interne aux ressources humaines. Quelques mois plus tard, Philippe est licencié. Des documents consultés par notre rédaction vont dans le sens de son témoignage. Deux autres anciens employés décrivent à Blick les mêmes pratiques. Par crainte pour leur carrière, ils ont refusé d’être cités, même anonymement.

Ne pas faire de vagues

C’est le point commun de tous nos interlocuteurs: un climat de travail usant, une pression constante sur les résultats, un management «à l’américaine» et des démissions à répétition. Tous décrivent aussi la même règle tacite: tout va bien tant qu’on ne fait pas de vagues et qu’on ne signale pas les dysfonctionnements. Christelle le résume ainsi: «On m’a poussé à bout.»

« «J’ai été licencié pendant un arrêt de travail. Par une association d’insertion.» Marc* un ex-employé de Démarche »

La plupart de nos témoins racontent avoir terminé à bout de forces. Démarche rejette en bloc ces «allégations». «La possibilité de faire remonter des difficultés, de signaler des dysfonctionnements et d’exprimer des désaccords fait partie du fonctionnement de Démarche», assure la coopérative, qui dit prendre «au sérieux» les situations qui lui sont signalées.

Derrière le discours, il y a des trajectoires. Celle de Marc* s’est arrêtée net. «J’ai été licencié pendant un arrêt de travail. Par une association d’insertion.» Il a encore du mal à y croire. Ce commercial venu du secteur privé rejoint Démarche en 2024. Il cherchait, dit-il, «quelque chose qui ait du sens». S’il témoigne aujourd’hui, c’est pour dénoncer un organisme devenu «trop important», aux pratiques managériales «vicieuses».

Un grand nombre de licenciement

Selon lui, la méthode est toujours la même. Les collaborateurs qui posent des questions reçoivent une évaluation négative, annuelle ou intermédiaire. Elle ouvre la voie à un avertissement, puis à un licenciement. Dans son équipe de 20 personnes, cinq auraient été licenciées de cette manière depuis septembre 2025, chaque fois après un arrêt de travail. Démarche conteste tout lien entre ces licenciements et les critiques des employés concernés. «Le licenciement à titre de représailles n’est ni admis ni pratiqué au sein de notre coopérative», affirme-t-elle.

Le plus dur, pour lui: on lui aurait demandé d’appliquer ce traitement à ses propres équipes. «Ce qu’on m’a fait à moi, on m’a demandé de le faire aux autres.» Le point de rupture survient lorsqu’on lui demande, affirme-t-il, d’étouffer une affaire interne concernant un collaborateur, puis de licencier ce dernier. L’employé aurait d’abord été muté entre deux entités de Démarche, officiellement pour se former, avant d’être remercié.

«Ils veulent juste que l’organisation continue de tourner et que les collaborateurs se taisent», lâche l’ancien cadre. De son côté, la direction assure ne tolérer «aucun propos ni comportement discriminatoire». Elle affirme qu’après vérification, aucun des signalements reçus ne faisait état de tels faits.

Sur les démissions à répétition évoquées par nos interlocuteurs, Démarche avance un taux de rotation du personnel de 15,25% en moyenne par année entre 2024 et 2026. Environ deux tiers de ces départs sont volontaires, précise la coopérative. Le tiers restant correspond à des départs «involontaires», sans plus de détails.

Une absence de moyen pour la formation

Christelle assure n’avoir reçu aucune véritable formation dans le domaine social de la part de Démarche. Elle était pourtant confrontée chaque jour à des bénéficiaires dont certains étaient en grande difficulté, voire en situation de fragilité psychologique. Certes, des journées de formation sont organisées sous forme d’ateliers, mais «c’est des peanuts», souffle l’ancienne employée. Là encore, la coopérative dément et affirme que des formations continues sont proposées à l’ensemble de ses collaborateurs.

Parmi nos interlocuteurs, deux ont engagé une procédure judiciaire contre leur ancien employeur. D’autres envisagent de le faire.

*Nom d’emprunt