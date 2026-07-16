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«La partie française est la pire»
Victimes de racisme, de riches héritières indiennens fulminent contre les Vaudois

Deux richissimes héritières indiennes ont accusé la Suisse de racisme après une altercation avec un voisin vaudois. La vidéo, devenue virale, a suscité de vives réactions jusque dans les médias indiens.
Publié: 17:17 heures
Le témoignage des soeurs Ridi (g.) et Vasundhara Oswal a été largement commenté en Inde.
Photo: Capture d'écran / Insagram: @vasundharaoswal
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Leo VonlanthenJournaliste Blick

Une altercation de voisinage survenue à Gingins (VD) entre un habitant et les deux filles d'un couple de milliardaires indiens a généré un bad buzz sur les réseaux sociaux, rapporte 20minutes.ch ce jeudi 16 juillet. Aux origines de la polémique: une vidéo filmée par les soeurs Vasundhara et Ridi Oswal, vue plus de 120'000 fois sur Instagram.

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La séquence montre un voisin venu dénoncer le bruit d'une souffleuse utilisée dans leur propriété. On y entend l'homme se fendre d'une sortie raciste à travers un interphone: «On n'est pas en Inde ici, on respecte les gens ici!». L'une des soeurs rétorque que l'usage d'une souffleuse n'est pas interdit à cette heure.

Vaud, canton «le plus raciste»

La légende accompagnant la vidéo est cinglante. Les deux soeurs y dénoncent un incident incarnant parfaitement les problèmes de racisme et de xénophobie en Suisse. «On pourrait attendre d'un pays développé qu'il ait des gens développés, mais c'est le contraire», écrit Vasundhara Oswal. Ridi, qui dit avoir vécu douze ans en Suisse, affirme de son côté que le canton de Vaud est «le plus raciste» et ajoute que «c'est toujours la partie française qui est la pire».

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Les héritières mettent également en garde les Indiens souhaitant voyager, étudier ou s'établir en Suisse, estimant que le pays ne mérite pas «l'argent (indien) durement gagné». Les réactions en ligne sont toutefois partagées: certains internautes disent avoir vécu des situations similaires, tandis que d'autres estiment qu'un simple dialogue avec le voisin aurait suffi. Relayée récemment seulement par la presse helvétique, l'affaire a déjà fait grand bruit dans les médias indiens.

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