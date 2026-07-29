Blick lance un nouveau sondage et a besoin de vous. Cette étude mise sur pieds par l'institut MIS Trend, entend s'intéresser à la manière dont les Romands de 15 à 40 ans s'informent, s'ils et elles font attention aux fake news et à quels sources ils et elles font confiance.
Voici le lien du sondage, qui ne prendra pas plus de 5 minutes: https://s.mis-trend.ch/info
L'institut indépendant d'études de marché et de sondages d'opinion lance cette même requête de son côté, ce mercredi 29 juillet, dans l'espoir d'obtenir des résultats représentatifs. En échange de votre participation, quelques bons d'achat sont à gagner dans une loterie.
Inscrivez-vous sur la plateforme de sondage en ligne M.I.S Trend en quelques minutes et donnez votre avis!
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- Convertissez les points gagnés en bon QoQa, Galaxus ou en dons pour des associations
- 200 points offerts à l'inscription
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