Les jeunes ne regarderaient plus la télévision, assis dans leur canapé. Mais comment s'informent les Romands de 15 à 40 ans? Si vous avez moins de 40 ans, répondez au vaste sondage de Blick et de l’institut MIS Trend.

Participez à notre sondage sur la façon de s'informer des jeunes Romands!

Participez à notre sondage sur la façon de s'informer des jeunes Romands!

Léo Michoud Journaliste Blick

Blick lance un nouveau sondage et a besoin de vous. Cette étude mise sur pieds par l'institut MIS Trend, entend s'intéresser à la manière dont les Romands de 15 à 40 ans s'informent, s'ils et elles font attention aux fake news et à quels sources ils et elles font confiance.

Voici le lien du sondage, qui ne prendra pas plus de 5 minutes: https://s.mis-trend.ch/info

L'institut indépendant d'études de marché et de sondages d'opinion lance cette même requête de son côté, ce mercredi 29 juillet, dans l'espoir d'obtenir des résultats représentatifs. En échange de votre participation, quelques bons d'achat sont à gagner dans une loterie.