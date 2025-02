Les députés neuchâtelois abolissent la limite d'âge des administrateurs

Les députés neuchâtelois ont adopté une nouvelle réglementation pour les administrateurs nommés par l'État. Sans fixer de limite d'âge à 70 ans, ils ont introduit des critères de diversité d'âge et de genre, tout en limitant la durée des mandats à 12 ans consécutifs.

Il n'y aura pas d'âge limite pour les administrateurs neuchâtelois, le canton veut favoriser la diversité Photo: L'Illustré

ATS Agence télégraphique suisse

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi par 96 oui et 1 non d'harmoniser la pratique pour les administrateurs nommés par l'Etat. Ils se sont mis d'accord pour ne pas fixer de limite d'âge à 70 ans, mais ils ont introduit la nécessité d'avoir une diversité en termes d'âge et de genre.

Le Conseil d'Etat demandait que les administrateurs ne soient pas âgés de plus de 70 ans au moment de leur nomination mais qu'ils puissent terminer leur mandat s'ils atteignaient ce cap durant cette période.

Pour éviter des administrateurs trop âgés, le Grand Conseil a limité la durée totale des mandats à douze années consécutives. «Exclure des personnes de plus de 70 ans pourrait être discriminatoire, le Tribunal fédéral n'ayant pas tranché la question», ont expliqué plusieurs députés. Malgré ces nouvelles conditions de diversité d'âge et de genre, le Conseil d'Etat veillera à ce que les «compétences restent réunies», a déclaré Frédéric Mairy, conseiller d'Etat.