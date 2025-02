Une entreprise horlogère du Locle a été la cible d’un braquage ce jeudi matin, révèle «ArcInfo». Un important dispositif policier a été déployé et les malfaiteurs sont activement recherchés.

L'usine d'horlogerie Werthanor. Photo: hrs.ch

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Une attaque à main armée a visé l’entreprise horlogère Werthanor, au Locle, tôt ce jeudi matin, informe «ArcInfo». L’alarme a été déclenchée vers 7 heures, mobilisant un large dispositif policier entre Neuchâtel et la Mère-Commune, en pleine heure de pointe. Les auteurs du brigandage ont pris la fuite et sont toujours recherchés, leur nombre et leur identité restant inconnus à ce stade.

Selon «L’Est Républicain», leur véhicule aurait été poursuivi jusqu’à Pontarlier. La police neuchâteloise assure que la population n’est pas en danger et demande aux habitants de suivre ses consignes. Plus d’informations seront communiquées ultérieurement.