À Neuchâtel comme ailleurs, les parents peuvent désormais suivre la journée de leur enfant en crèche via des applications. Cette innovation favorable à l'organisation, relayée par «Arcinfo», suscite toutefois des inquiétudes.

Repas, dodo et couche changée

Des crèches romandes, à Neuchâtel notamment, essaient des applications qui leur permettent d'envoyer des informations aux parents. (Image d'illustration) Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Les parents neuchâtelois peuvent suivre leur gamin à la trace jusqu'à la crèche. Des applications numériques permettent de recevoir des infos qui vont de savoir ce que son enfant a mangé et s'il a beaucoup dormi, jusqu'à savoir à quelle heure on lui a changé sa couche, relate «Arcinfo» ce vendredi 17 janvier.

Plusieurs crèches du canton de Neuchâtel demandent à leurs éducatrices et éducateurs de transmettre les informations sur les logiciels en question. L'outil – qui consigne ce qui a été fait ou non pour chaque enfant, mais aussi les absences et les retards ou les maladies – a permis à certains établissements de trouver une meilleure organisation.

La professeure Isabelle Collet, spécialiste en sciences de l'éducation à l'université de Genève, voit plusieurs problèmes. La protection des données, la séparation entre vie privée et vie professionnelle des parents ou encore le développement de l'autonomie chez l'enfant sont quelques-uns des dangers soulevés auprès d'«Arcinfo».