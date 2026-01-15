Suite au drame de Crans-Montana, CHUV de Lausanne a exceptionnellement obtenu l'autorisation de commander un nouveau gel oxygénant, basé sur une molécule du ver marin, pour soulager les patients souffrant de brûlures.

Le CHUV commande un nouveau gel cicatrisant basé sur une molécule du ver marin

Le CHUV commande un nouveau gel cicatrisant basé sur une molécule du ver marin

Ellen De Meester Journaliste Blick

Dans l'épouvantable sillage du drame de Crans-Montana, les bonnes nouvelles se font aussi rares que précieuses. En voici une qui pourrait constituer une lueur d'espoir pour les personnes souffrant de brûlures graves après l'incendie survenu le 1er janvier dans le bar «Le Constellation».

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) vient d'obtenir l'autorisation de commander un nouveau gel oxygénant, dont la formule est basée sur une molécule tirée du ver marin, afin de soulager les patients soignés pour de graves brûlures dans les hôpitaux suisses.

Le 14 janvier, Frédéric Lehner, fondateur d’Imedic et spécialiste de l’informatique médicale, annonçait sur les réseaux sociaux que le produit est «en route vers la Suisse», après des jours d'un «engagement sans relâche» de plusieurs équipes.

Une autorisation exceptionnelle

Le CHUV, de son côté, vient de nous confirmer la commande, précisant que le gel sera utilisé «dans le cadre des soins apportés aux patients victimes de brûlures, pour des indications bien précises» et qu'il s'agit bien d'un «usage compassionnel».

En effet, le produit n'est actuellement pas encore autorisé, ni vendu en Suisse, mais sera mis à disposition malgré tout, en raison des circonstances exceptionnelles qui pèsent sur les hôpitaux depuis ce début d'année. De plus amples informations suivront, lorsque le médicament sera arrivé à bon port («dès la fin de cette semaine», selon Frédéric Lehnder) et que les traitements auront pu débuter.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les pouvoirs incroyables du ver marin

À noter que ce gel, breveté et développé par l'entreprise de biotechnologie Hemarina, est basé sur la molécule d'hémoglobine M101. Ainsi que le précise la société dans un communiqué, il s'agit d'un «transporteur d'oxygène universel appartenant au ver marin arenicola marina». Cette molécule permet en effet au petit mollusque de survivre aux marées basses, agissant comme une sorte de «stock d'oxygène» qu'il recharge promptement une fois de retour dans l'eau.

Par une étrange coïncidence qui évoque désormais une sombre prémonition, la RTS avait justement consacré, mi-décembre 2025, un reportage aux pouvoirs du ver marin. «Dans un gel cicatrisant, la molécule permet de capter l’oxygène de l’air pour oxygéner, et donc cicatriser, la peau», précisaient nos confrères, ajoutant qu'un service de chirurgie parisien l'utilise déjà pour assurer l'oxygénation des greffons transportés depuis l'autre bout du pays. Dans le cas des brûlures, ce produit peut donc, en quelque sorte, aider la peau à se réparer.

Toujours selon les informations de la RTS, ces vers marins sont «élevés dans un but pharmaceutique» à Noirmoutiers, en France, dans l'objectif de produire davantage de ces transporteurs d'oxygène, pour les rendre disponibles à l'international.