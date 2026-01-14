Les parents de Cyane P* contestent la relation évoquée avec la famille Moretti

Après le tragique incendie de Crans-Montana, les parents de la serveuse Cyane P* ont pris la parole par l’intermédiaire de leur avocat. Dans un communiqué, ils réfutent l’idée d’une grande proximité entre leur fille et la famille Moretti, telle qu’elle a pu être évoquée.

«La famille de Cyane – déjà submergée par la douleur immense liée à la perte de leur fille et sœur – est profondément affectée par certaines déclarations parues dans la presse, en particulier celles concernant la nature prétendue de la relation entre Cyane et le couple Moretti.» Pour rappel, Jessica Moretti avait déclaré devant le Ministère public que Cyane était pour elle «comme une petite sœur».

A plusieurs reprises, la proximité entre Cyane et les Moretti a été mise en avant. Or, selon le communiqué, celle-ci ne correspond pas à la réalité. «Cyane et le couple Moretti ne se sont jamais tutoyés. Cela ressort clairement des échanges très professionnels qu’ils ont eus, y compris le jour même de l’incendie.»

Selon les proches de la jeune femme, Cyane travaillait sans relâche, enchaînant des «journées interminables», débutant la journée au restaurant «Senso» et ne s’achevant qu’à l’aube au bar «Le Constellation». Une juridiction prud’homale a déjà été saisie.

«Elle avait le sentiment d’être exploitée», rapportent ses parents. «Peu avant sa mort, Cyane confiait à sa famille son épuisement profond, tant physique que psychique. Elle exprimait son incompréhension face à ce qu’elle percevait comme un manque d’empathie et de considération de la part de ses employeurs.»