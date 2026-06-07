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Pour le dixième anniversaire du musée
Pas de réunion record de Charlots au Chaplin's World de Corsier

Le musée Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey a réuni 429 personnes déguisées en Charlot pour ses dix ans. Ce rassemblement reste inférieur au record de 2017 et l'objectif des 1000 participants fixé par les organisateurs n'a pas été atteint.
Publié: il y a 26 minutes
Cette tentative de record accompagne les nombreuses activités et animations imaginées pour fêter le 10e anniversaire du musée.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le musée Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey (VD) célèbre cette année son dixième anniversaire. Pour marquer l'événement, 429 participants déguisés en Charlot se sont rassemblés dimanche dans ses jardins. Ensemble, ils ont formé un «10» géant, devant le manoir de Ban.

Cet événement n'était que le deuxième rassemblement de personnes habillées du fameux melon noir, de la moustache et de la canne de Chaplin. Le résultat de dimanche est inférieur de 233 à celui enregistré, au même endroit, en 2017 (662 participants), selon un décompte des organisateurs transmis à Keystone-ATS. Le record mondial tient donc toujours. Le comité d'organisation s'était fixé d'atteindre les 1000 Charlots.

Cette tentative de record accompagne les nombreuses activités et animations imaginées pour fêter le 10e anniversaire du musée. Entièrement tournée vers le septième art, l'institution a pris ses quartiers sur les hauts de Vevey en 2016. Elle a transformé et adapté le manoir de Ban, résidence de Charlie Chaplin durant les 25 dernières années de sa vie, en un musée immersif.

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