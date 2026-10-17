Un incendie s'est déclaré dans un appartement à La Chaux-de-Fonds dans la nuit du 16 au 17 octobre. Quarante locataires ont été évacués, mais aucune victime n'est à déplorer. Une enquête est en cours.

Un appartement s'embrase dans la nuit à La Chaux-de-Fonds

Un appartement s'embrase dans la nuit à La Chaux-de-Fonds

ATS Agence télégraphique suisse

Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie s'est déclaré dans l'appartement d'un immeuble à La Chaux-de-Fonds (NE). Plusieurs locataires ont dû être provisoirement évacués. Le sinistre n'a pas fait de victimes.

C'est un témoin qui a alerté la Centrale neuchâteloise d'urgence (CNU) peu après 03h00, indique la police cantonale. Des flammes sortaient d'une fenêtre de l'immeuble rue Jaquet-Droz 12.

Enquête ouverte

Rapidement sur place, les forces d'intervention ont pu procéder à l'évacuation partielle de l'immeuble et maîtriser le feu. Une quarantaine de locataires ont dû patienter à l'extérieur le temps de l'intervention et de la ventilation des locaux, avant de pouvoir regagner leur domicile.

Les opérations de secours ont mobilisé 14 sapeurs-pompiers du Service d’Incendie et de Secours des Montagnes neuchâteloises (SISMN), ainsi qu’une ambulance.

Pour les besoins de l'enquête ainsi que pour le rétablissement des lieux, l'appartement où a pris le feu a été placé sous scellés et son locataire sera relogé. Une enquête a été ouverte afin d'établir les causes du sinistre.