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En plein milieu de la nuit
Une automobiliste pincée à contresens sur l'A1 dans la Broye

Dimanche à 2h20, une automobiliste de 34 ans a été stoppée sur l'A1 à Domdidier après avoir roulé à contresens. Son véhicule, non assuré et immatriculé en France, a été saisi.
Publié: il y a 7 minutes
Photo: ANTHONY ANEX
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ATS Agence télégraphique suisse

Une automobiliste de 34 ans a été stoppée sur l'autoroute A1 près de Domdidier (FR) dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'elle roulait à contresens. Il n'y a eu aucun accident ni blessé, a indiqué dimanche la police cantonale.

Plusieurs patrouilles de police ont été mobilisées dimanche vers 02h20 pour une voiture circulant en sens inverse sur l'A1 entre Lully (FR) et Avenches (VD). Après une première tentative d'interception, la conductrice a finalement été stoppée à la hauteur de Domdidier.

L'automobiliste, âgée de 34 ans, a été placée en arrestation provisoire. Les agents ont constaté que son véhicule, immatriculé en France, était dépourvu d'assurance et de vignette autoroutière. La voiture a été immobilisée.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances des faits.

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