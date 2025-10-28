DE
Pas de nouvelle date prévue
Genève annule une marche pro-Israël par crainte de tensions avec les opposants

Prévue mardi soir, une marche silencieuse contre l’antisémitisme et pour Israël a été annulée à Genève. En cause: une contre-manifestation pro-palestinienne et des craintes de débordements, rapporte la «Tribune de Genève».
Publié: il y a 55 minutes
Manifestation pro-israélienne à Pully, en septembre dernier.
Photo: Nora Fatehi
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumJournaliste Blick

Une marche silencieuse en soutien à Israël, prévue mardi soir à Genève, a été annulée, rapporte la «Tribune de Genève». Organisée par Silent Walk Switzerland avec le soutien de plusieurs associations, elle devait dénoncer l’antisémitisme. Mais face à l’annonce d’une contre-manifestation pro-palestinienne, le Département des institutions (DIN) a décidé, en accord avec les organisateurs, de reporter l’événement. Aucune nouvelle date n'a été fixée pour l'heure.

Dans un communiqué, BDS Genève et d'autres collectifs estimaient qu’il était «insoutenable» qu’une marche pro-israélienne a lieu «en plein génocide du peuple palestinien». De son côté, Silent Walk affirme défendre Israël tout en rejetant toute forme de haine ou discrimination. En septembre, à Lausanne, la tenue de deux manifestations, l'une pro-palestinienne et l'autre organisée par le même collectif Silent Walk, avait déjà généré des tensions.

